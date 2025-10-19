Darts-EM 2025: So seht ihr die European Darts Championship live im kostenlosen Livestream auf Joyn

Die Darts-EM 2025 vom 23. bis zum 26. Oktober führt die Stars der Darts-Szene nach Dortmund. Die 18. Auflage des Turniers wird live auf Joyn zu sehen sein. Die Darts-WM 2026 rückt langsam näher, doch knapp zwei Monate vor dem Highlight des Jahres gilt es für die Stars der Darts-Szene erstmal darum, bei den European Darts Championship zu glänzen. European Darts Championship vom 23. bis 26. Oktober live auf Joyn Die Europameisterschaft steigt vom 23. bis zum 26. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle. Nach der German Darts Championship in Hildesheim (17. bis 19. Oktober live auf Joyn) gastiert die Weltelite also gleich nochmal in Deutschland. ran hat alle Informationen zur Darts-EM zusammengefasst.

European Darts Championship: Hier wird die EM im TV und Livestream gezeigt Die gesamte Darts-EM wird live von "Sport1" im Free TV gezeigt. Zudem wird es einen Livestream geben, der auf Joyn aufrufbar ist. Der Stream wird ebenfalls das komplette Event abdecken. "DAZN" überträgt das Turnier ebenfalls, jedoch ist dafür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. European Darts Championship vom 23. bis 26. Oktober live auf Joyn

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

European Darts Championship: Welche Spieler dürfen am Turnier teilnehmen? Spielberichtigt sind die 32 besten Spieler der European Tour. Diese werden in der European Tour Order of Merit aufgelistet. Der Stichtag für die Teilnahmeberechtigung und Setzliste ist der 19. Oktober 2025. In der ersten Runde wird der Erstplatzierte der Setzliste auf den 32., der Zweitplatzierte auf den 31. und so weiter treffen. Im Ranking der European Tour Order of Merit führt Nathan Aspinall aktuell vor Stephen Bunting, Luke Littler, Martin Schindler und Luke Humphries. Spieler wie Andrew Gilding und Krzysztof Ratajski, die an den Positionen 31 und 32 rangieren, müssen noch um die Teilnahme zittern. Nathan Aspinall vs. Krzysztof Ratajski

Ryan Joyce vs. Luke Woodhouse

Josh Rock vs. Ricardo Pietreczko

Niko Springer vs. Daryl Gurney

Martin Schindler vs. Jermaine Wattimena

Gian van Veen vs. Dirk van Duijvenbode

Luke Humphries vs. Raymond van Barneveld

James Wade vs. Damon Heta

Stephen Bunting vs. Andrew Gilding

Wessel Nijman vs. Danny Noppert

Jonny Clayton vs. Chris Dobey

Ross Smith vs. Ryan Searle

Luke Littler vs. Rob Cross

Michael van Gerwen vs. Mike De Decker

Gerwyn Price vs. Peter Wright

Gary Anderson vs. Cameron Menzies

European Darts Championship: Der Zeitplan der EM Donnerstag, 23. Oktober 2025, 19 Uhr: 1. Runde

Freitag, 24. Oktober 2025, 19 Uhr: 1. Runde

Samstag, 25. Oktober 2025, 13 Uhr: 2. Runde

Samstag, 25. Oktober 2025, 19 Uhr: 2. Runde

Sonntag, 26. Oktober 2025, 13 Uhr: Viertelfinals

Sonntag, 26. Oktober 2025, 19 Uhr: Halbfinals

Sonntag, 26. Oktober 2025, 21.30 Uhr: Finale

European Darts Championship: So funktioniert der Modus Wie im Darts-Sport üblich, wird von Beginn an im K.o.-Modus gespielt. Im Sechzehntelfinale gilt der Modus "Best of 11", was besagt, das sechs gewonnene Legs für das Weiterkommen ausreichen. Im Achtel- und Viertelfinale wird "Best of 19" gespielt, während in den Halbfinals und Finale "Best of 21" gilt.

European Darts Championship: Favoriten und deutsche Chancen Zwar führt Aspinall das Ranking gemäß European Tour Order of Merit an, jedoch sind zuallererst dennoch Humphries und Littler zu nennen. Es gilt allerdings zu bedenken, dass das Niveau von Beginn an hoch sein wird und Überraschungen keineswegs unmöglich sind. Aus deutscher Sicht ist Schindler der vielversprechendste Kandidat. Ricardo Pietreczko und Niko Springer sind Underdogs.

