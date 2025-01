Nach Sieg bei Promi-Darts-WM: YouTube-Star Marcel Scorpion kämpft um PDC-Tourcard

Einst siegte Marcel Scorpion bei der Promi-Darts-WM, inzwischen spielt er auf einem gänzlich anderen Niveau.

Mit diesem Verlauf hätte wohl kaum einer gerechnet. Eigentlich ist Marcel Althaus, besser bekannt unter dem Namen Marcel Scorpion, einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands. Als dieser nahm er im Jahr 2017 an der Promi Darts-WM teil. Gemeinsam mit Martin Schindler konnte er dabei sogar den Titel holen.

Für Althaus war dies der Anstoß, um sich intensiver mit dem Thema Darts zu beschäftigen – und das mit Erfolg. Aktuell läuft die Q-School der PDC, bei der hunderte Spieler um die begehrten 30 Tourcards kämpfen.

Inzwischen ist das Turnier in der Final Stage mit nur noch 128 Spielern angekommen - und Althaus ist dabei. Er konnte sich dafür als Qualifikant über die Order of Merit der First Stage qualifizieren und hat nun die Chance, eine der begehrten Tourkarten zu ergattern und in der neuen Saison auf der PDC Tour zu spielen.

Am ersten Spieltag erreichte Scorpion die Runde der letzten 16 und sammelte so zwei wichtige Punkte für die Order of Merit der Final Stage. Neben den Tagessiegern erhalten nämlich auch die Spieler, die während der Turniertage die meisten Punkte gesammelt haben, ohne dabei zu gewinnen, eine Tourcard.