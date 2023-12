Anzeige

Zum ersten Mal seit 2020 findet am Samstag wieder die Promi-Darts-WM statt (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben, Joyn+ und im Stream auf ran.de). Nicht nur die Profis freuen sich auf das Event, auch bei den ambitionierten Prominenten ist die Vorfreude bereits spürbar. Darts-Kommentator Elmar Paulke verrät ran seine Favoriten für das Turnier und wirft einen Blick auf das (hoffentlich) erfolgreiche Darts-Jahr der deutschen Profispieler.

Von Tom Offinger

Nach einer dreijährigen Corona-Pause feiert die Promi-Darts-WM am ersten Wochenende des neuen Jahres ihr großes Comeback. Am Samstag, den 7. Januar, duellieren sich die besten Dartsspieler der Welt mit einem prominenten Partner um den begehrten Titel (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben, Joyn+ und im Stream auf ran.de).

Auf Seiten der Profis könnte das Teilnehmerfeld kaum hochkarätiger besetzt sein: Neben den vier besten Spielern der aktuellen Weltrangliste, darunter der frischgebackene Weltmeister "Bully Boy" Michael Smith, geben sich auch der deutsche WM-Star Gabriel Clemens ("The German Giant") und "The Queen of the Palace" höchstpersönlich, Fallon Sherrock, die Ehre.