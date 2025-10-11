- Anzeige -
Deutsche Eishockey-Liga Live bei joyn

DEL 2025/26: Eishockey-Topspiele live bei Joyn - Augsburger Panther vs. Straubing Tigers

  • Aktualisiert: 20.12.2025
  • 11:37 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die neue DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Joshua Samanski im Trikot der Straubing Tigers

Augsburger Panther - Straubing Tigers: DEL am 21.12. ab 16:30 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge ausgewählte Spiele der DEL im Livestream auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird live übertragen?

DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur DEL
Adler-Jubel nach dem 3:2 durch Marc Michaelis
News

DEL: Adler bleiben an Panthern dran

  • 19.12.2025
  • 22:04 Uhr
Die Ingolstädter führen die DEL-Tabelle an
News

DEL: Ingolstadt festigt Tabellenführung

  • 18.12.2025
  • 22:11 Uhr
Adam Brooks (l.) und Maximilian Kastner sind verletzt
News

Red Bull München: Kastner, Brooks und Sinn verletzt

  • 17.12.2025
  • 12:49 Uhr
Unterschreibt bis 2027: Spencer Machacek
News

DEL: Grizzlys verlängern mit Kapitän Machacek

  • 17.12.2025
  • 11:35 Uhr
Geht vom Eis: Marco Nowak
News

DEL: Nowak beendet Karriere - Wechsel ins Eisbären-Management

  • 16.12.2025
  • 14:32 Uhr
Gemel Smith 2022 im Trikot der Detroit Red Wings
News

DEL: Grizzlys holen Ex-NHL-Stürmer Smith

  • 15.12.2025
  • 13:37 Uhr
Die Adler sind weiter die Nummer eins der DEL
News

DEL: Mannheim souverän - Wildes Kellerduell in Iserlohn

  • 12.12.2025
  • 22:02 Uhr
Sinan Akdag spielt künftig für die Ice Tigers
News

Ice Tigers verpflichten Routinier Akdag

  • 11.12.2025
  • 13:18 Uhr
Verfolgerduell in München
News

DEL: München stoppt Kölner Siegesserie

  • 10.12.2025
  • 21:55 Uhr
Maximilian Eisenmenger im Trikot der Malmö Redhawks
News

Vertrag in Iserlohn: Eisenmenger zurück in der DEL

  • 10.12.2025
  • 10:16 Uhr