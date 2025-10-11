Anzeige
DEL 2025/26 live: Eisbären Berlin vs. Pinguins Bremerhaven – ausgewählte Top-Spiele jede Woche im kostenlosen Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 16:27 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

PENNY DEL 1; Kölner Haie - Iserlohn Roosters; Köln, 12.10.2025 Hendrik Hane (Iserlohn Roosters, 32); Matias Lassen (Iserlohn Roosters, 15); Daniel Geiger (Iserlohn Roosters, 8); PENNY DEL 1; Kölner...

Eisbären Berlin – Pinguins Bremerhaven: DEL am 2. November ab 16:15 Uhr im Livestream auf Joyn!

Verfolge die Deutsche Eishockey-Liga LIVE auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird diese Woche übertragen?

  • Begegnung: Eisbären Berlin – Pinguins Bremerhaven
  • Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga, 17. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: Sonntag, 2. November 2025, ab 16:30 Uhr
  • Spielort: Uber Arena, Berlin

DEL 2025/26  live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur DEL
Erst vor zwei Wochen verpflichtet: Jean-Sébastien Dea
News

Nächster Ausfall: Berlin muss vorerst auf Dea verzichten

  • 03.11.2025
  • 15:56 Uhr
Bedient: Tom Rowe
News

DEL: Frankfurt entlässt Trainer Rowe

  • 03.11.2025
  • 08:52 Uhr
Nürnbergs Roman Kechter (l.) trifft zur Führung
News

DEL: Mannheim und Köln verlieren - Straubing zieht davon

  • 02.11.2025
  • 21:31 Uhr
Unüberwindbar für die Adler: München-Goalie Niederberger
News

Mannheim verliert Tabellenführung - Debakel für Köln

  • 31.10.2025
  • 22:37 Uhr
Abschied aus Dresden: Julius Hudacek
News

DEL: Hudacek verlässt Aufsteiger Dresden

  • 30.10.2025
  • 22:37 Uhr
Keine Punkte für Daniel Fischbuch und Iserlohn
News

DEL: Weitere Niederlage für Iserlohn

  • 30.10.2025
  • 22:01 Uhr
Sorgen bei Niklas Sundblad
News

Negativserie hält an - Klatsche für Aufsteiger Dresden

  • 29.10.2025
  • 21:57 Uhr
Fischtown triumphiert in Augsburg
News

Bremerhaven beendet Augsburgs Siegesserie

  • 28.10.2025
  • 22:00 Uhr
Bleibt länger: Rekordspieler Marcus Weber
News

DEL: Kapitän Weber verlängert in Nürnberg

  • 28.10.2025
  • 13:26 Uhr
Torchance für den Dresdner Austin Ortega (r.)
News

DEL-Abstiegskampf: Dresden setzt Niederlagenserie fort

  • 26.10.2025
  • 21:32 Uhr