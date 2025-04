Eishockey: Deutschland kassiert Klatsche im ersten WM-Test

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark eine böse Klatsche kassiert. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis verlor am Donnerstag in Regensburg gegen Weltmeister Tschechien nach einem fehleranfälligen Auftritt mit 0:7 (0:2, 0:2, 0:3), es war die höchste Niederlage seit Mai 2019 für das deutsche Team.

Schon am Samstag (17.30 Uhr/MagentaSport) gibt es an selber Stelle die Chance auf Wiedergutmachung. Für die Tschechen, die im vergangenen Jahr im eigenen Land den WM-Titel geholt hatten, waren David Moravec (9.), Jiri Cernoch (19./26.), Marian Adamek (37.), Daniel Kurovsky (50.), Tomas Kundratek (55.) und Adam Kubik (58.) erfolgreich. Wie Deutschland mussten auch die Gäste noch auf zahlreiche etablierte Kräfte verzichten, nur zwei Akteure aus dem Weltmeisterkader standen auf dem Eis.

Deutschland fand vor 3503 Zuschauern gut in die Partie, durch leichte Fehler brachte sich das Kreis-Team aber in Bedrängnis. Goalie Florian Bugl ließ einen Schuss ins kurze Eck durchrutschen, dann spielte Roman Kechter einen verhängnisvollen Fehlpass. Im zweiten Drittel erhöhte Tschechien weiter, die Deutschen blieben in der Offensive glücklos. Auch im Schlussabschnitt ließen die Tschechen nicht nach. Letztmals hatte eine deutsche Mannschaft vor knapp sechs Jahren so hoch verloren, damals setzte es bei der WM ein 1:8 gegen Kanada.

Kreis fehlen noch einige WM-Kandidaten wegen diverser Blessuren - unter anderem Torhüter Mathias Niederberger und Stürmer Yasin Ehliz von Red Bull München. Zudem stehen die Spieler der DEL-Halbfinalisten Eisbären Berlin, Adler Mannheim, ERC Ingolstadt und Kölner Haie noch nicht zur Verfügung - ebenso wie die Profis aus der NHL.

Nach den Partien gegen Tschechien folgt in der kommenden Woche ein Testspiel-Doppelpack in der Slowakei (17. und 19. April). Am 24. und 26. April ist zweimal Österreich der Gegner, ehe am 4. Mai in Düsseldorf die WM-Generalprobe gegen die USA steigt. Die Weltmeisterschaft beginnt für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am 10. Mai gegen Ungarn. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B in Herning sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Co-Gastgeber Dänemark.