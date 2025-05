Der langjährige Kapitän Moritz Müller fehlt bei der Eishockey-WM - und damit der wichtigste Führungsspieler. Andere wie NHL-Star Moritz Seider sollen in die Bresche springen.

Die Absage fiel Moritz Müller nicht leicht. Die erste Eishockey-WM seit 13 Jahren als Zuschauer schmerzt den langjährigen Kapitän womöglich noch mehr als seine Schulterverletzung.

"Beim ersten Gespräch hat er nicht ganz zugegeben, dass er angeschlagen ist, weil er ein absoluter Warrior ist", berichtete Bundestrainer Harold Kreis, der nun den wichtigsten Führungsspieler ersetzen muss - womöglich mit dem anderen "Mo".

Moritz Seider, Starverteidiger in der NHL und aktuell der bestbezahlte deutsche Eishockeyspieler der Geschichte, soll in die Bresche springen. Der 24-Jährige ist zwar 14 Jahre jünger als Müller, aber schon längst jemand, der Verantwortung nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine übernimmt - bei den Detroit Red Wings genauso wie in der Nationalmannschaft.

"Er ist für uns eine Führungsperson", sagte Kreis, ließ aber noch offen, ob Seider bei der WM-Generalprobe am Sonntag in Düsseldorf gegen die USA das "C" des Kapitäns erhält.

Schließlich gibt es noch andere Kandidaten wie etwa die doppelten Silberhelden Jonas Müller und Marcel Noebels vom DEL-Meister Eisbären Berlin oder Schweiz-Legionär Dominik Kahun, die wie Moritz Müller Olympiazweite 2018 und Vizeweltmeister 2023 wurden. Kreis nannte auch die Münchner Routiniers Patrick Hager und Maximilian Kastner oder den Mannheimer Marc Michaelis explizit als Führungsspieler.