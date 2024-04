Anzeige

Im vorletzten Spiel der Regular Season setzt es für Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers eine Niederlage.

Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers müssen kurz vor dem Ende der regulären Saison in der NHL noch an ihrer Playoff-Form arbeiten.

Im vorletzten Spiel der Punkterunde verloren die Kanadier 2:5 bei den Arizona Coyotes. Draisaitl blieb dabei ohne Scorerpunkt.

Die Oilers liegen in der Western Conference auf Platz fünf, das Ticket für die Play-offs haben sie bereits gebucht. In der letzten Partie vor der Meisterrunde muss Edmonton in der Nacht zu Freitag bei Colorado Avalanche antreten.