NHL: Draisaitls Stanley-Cup-Traum platzt erneut

Nach der 2:5-Heimpleite am Samstag standen die Oilers in Sunrise unter Zugzwang und hätten gewinnen müssen, um ein Entscheidungsspiel in eigener Halle zu erzwingen. Doch die Panthers nutzten gleich ihren ersten Matchball und sind das erste Team seit Tampa Bay Lightning (2021), das seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte.

Draisaitls erneutes Scheitern bescherte Nico Sturm den zweiten NHL-Triumph. Der Augsburger, in der Finalserie ohne Einsatz für Florida, hatte 2022 mit der Colorado Avalanche den Stanley Cup gewonnen. Für den entscheidenden vierten Sieg sorgte Sam Reinhart in der Nacht zu Mittwoch mit einem Viererpack (5./38./54./55.).

Oilers haben "gegen ein Wahnsinnsteam verloren"

Connor McDavid von den Oilers zollte dem Gegner Respekt: "Wir haben gegen eine wirklich gute Mannschaft verloren", sagte der Stürmer. "Niemand von uns hat sich aufgegeben. Sie sind einfach ein Wahnsinnsteam. Sie haben nicht ohne Grund zweimal in Folge den Stanley Cup gewonnen."

Über die eigene Mannschaft fügte er hinzu: "Nicht viele Leute haben daran geglaubt, dass wir so weit kommen würden. Aber wir haben daran geglaubt." Nun allerdings "sind alle einfach enttäuscht."

Draisaitl (29), der bei den beiden einzigen Siegen der Oilers gegen die Panthers jeweils in der Overtime getroffen hatte, blieb in der Amerant Bank Arena in Sunrise ohne Scorerpunkte. Der Kölner, in der Hauptrunde mit 52 Treffern Gewinner der Torjägerkrone und Zweiter bei der Wahl des wertvollsten Spielers (MVP) hinter Goalie Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), schloss die Finalserie mit vier Toren und vier Assists ab.

Als erstem Spieler der NHL-Historie waren Draisaitl in den Play-offs vier Treffer in der Overtime gelungen. Nicht genug, um endlich den Titel zu holen.