Wintersport Top News Eishockey

Eishockey: Die NHL kommt nach 15 Jahren wieder nach Deutschland - dieser Nationalspieler ist wohl dabei

  • Aktualisiert: 13.03.2026
  • 11:35 Uhr
  • SID

Deutschland darf sich auf die Rückkehr der NHL freuen. Nach 15 Jahren wird die nordamerikanische Top-Liga in Düsseldorf zu sehen sein. Ein Nationalspieler ist wohl mit dabei.

Die NHL bringt nordamerikanisches Weltklasse-Eishockey zurück nach Deutschland. Die ersten offiziellen Saisonspiele auf deutschem Eis seit 15 Jahren verkündete die National Hockey League am Freitag - kurz vor Weihnachten wird im Dome von Düsseldorf gespielt, der Heimat der in die 2. Liga abgestürzten Düsseldorfer EG.

Am 18. und 20. Dezember trifft Nationalspieler Tim Stützle mit den Ottawa Senators jeweils auf die Chicago Blackhawks.

Eishockey: Weitere NHL-Spiele in Deutschland geplant

"Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für das Wachstum unseres Sports", sagte Bill Daly, stellvertretender Commissioner der Liga, der die Verdienste und Popularität deutscher Stars wie Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) herausstellte.

"Mindestens in den kommenden drei Jahren" sind reguläre Saisonspiele in Deutschland geplant. Parallel wird es Investitionen in den Breitensport und Fan-Aktionen geben.

Eishockey: Deutschland-Auftritt mit Draisaitl geplant

Welche Städte und Teams ab 2027 eingebunden werden, ist laut Auskunft der Liga offen, Berlin oder Köln wären Kandidaten. Es besteht auch Hoffnung auf einen Besuch von Draisaitl in Deutschland: "Er steht ganz oben auf unserer Liste", teilte die NHL mit.

Eine Premiere wird es im Dezember nicht. 2011 hatten die Buffalo Sabres und die Los Angeles Kings die NHL-Saison in Berlin eröffnet. Zudem gab es immer wieder Showspiele gegen deutsche Teams.

In Düsseldorf sind am Wochenende NHL-Tage. Unter anderem wird der Stanley Cup vor dem Schauspielhaus ausgestellt. Zudem wird am Samstag ein Spiel der Senators gegen die Anaheim Ducks live auf Großleinwand übertragen.

Die NHL treibt mit ihrer "Global Series" nach dem Vorbild der National Football League (NFL) und der National Basketball Association (NBA) ihre internationale Expansion voran. Immer wieder gibt es Spiele in Europa.

