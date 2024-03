Anzeige

Die Florida Panthers haben in der NHL einen knappen 3:2-Sieg im Penaltyschießen gegen die Detroit Red Wings um Moritz Seider eingefahren.

Für die Florida Panthers gab es in der Begegnung gegen die Detroit Red Wings einen 3:2-Erfolg im Penaltyschießen. Dabei sah es für die Panthers lange Zeit nicht gut aus.

Zunächst gingen die Detroit Red Wings um DEB-Verteidiger Moritz Seider im Powerplay durch Robby Fabbri mit 1:0 in Führung (11.). Das zweite Drittel der Begegnung blieb ohne Tor, das Ergebnis änderte sich im Schlussabschnitt.

Floridas Aaron Ekblad kam vor dem 1:1 direkt von der Strafbank und wurde so zum Vorlagengeber für Aleksander Barkov (53.).

Kurz darauf war es erneut Barkov, der mit seinem 21. Saisontor die Partie zugunsten der Panthers drehte (56.).

Aber im direkten Gegenzug sorgte Dylan Larkin im Powerplay für das 2:2 der Red Wings (56.). Für Larkin war es ein erfolgreiches Comeback, nachdem er im zweiten Drittel verletzungsbedingt sogar kurz in die Kabine musste.

In der Overtime sorgte erneut Barkov für das erste Highlight mit einem Pfostentreffer, ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht. So musste die Entscheidung im Penaltyschießen her.