NHL: Draisaitl und Oilers nicht zu stoppen! Edmonton setzt Rekordserie fort

Nächster Sieg für Edmonton: Draisaitl und die Oilers besiegen die Chicago Blackhawks und rücken einer historischen Bestmarke näher.

Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sind in der NHL weiter nicht zu stoppen.

Mit dem 3:0 gegen die Chicago Blackhawks feierten die Kanadier in der Nacht zu Freitag den 15. Sieg in Serie und sind nur noch zwei Erfolge von der historischen Ligabestmarke entfernt. Mit weiteren Triumphen am Sonntag gegen die Nashville Predators und am 6. Februar gegen die Vegas Golden Knights wäre der Rekord der Pittsburgh Penguins eingestellt.

Die hatten in der Saison 1992/93 gar 17 Spiele in Serie gewonnen. Zum Erfolg gegen die Blackhawks um Lukas Reichel steuerte Nationalspieler Draisaitl drei Assists bei, nur in einem der letzten sechs Spiele blieb er ohne Scorerpunkt.

Die miserabel in die Saison gestarteten Oilers haben sich dank ihrer Erfolgsserie etwa bei Hälfte der regulären Saison mittlerweile auf Rang drei der Pacific Division geschoben und sind wieder auf Kurs Play-offs.