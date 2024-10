Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl muss mit seinen Edmonton Oilers in der NHL weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Die Kanadier kassierten auch gegen die Chicago Blackhawks beim 2:5 eine klare Pleite und setzten drei Tage nach dem 0:6 im Auftaktspiel gegen die Winnipeg Jets ihren Fehlstart fort. Der erste Saisontreffer von Draisaitl zum zwischenzeitlichen 2:4 im Powerplay war dabei im letzten Drittel reine Ergebniskosmetik.

Der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel hatte erneut im Spieltagskader der Blackhawks gefehlt. 109 Tage nach dem dramatischen K.o. in Spiel sieben des NHL-Finales gegen die Florida Panthers lief es für Draisaitl und sein Team in der Nacht zu Sonntag alles andere als rund. Zwar standen am Ende 37 Torschüsse zu Buche, doch Chicago agierte bei seinen 20 Versuchen deutlich effizienter.

Tim Stützle wies derweil trotz des 1:4 seiner Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens seine starke Frühform nach. Dem 22-Jährigen gelang im zweiten Saisonspiel bereits sein dritter Treffer, die erste Niederlage konnte er dennoch nicht verhindern. Erstmals erfolgreich war dagegen Vize-Weltmeister Moritz Seider mit den Detroit Red Wings. Dem deutschen Verteidiger gelang beim 3:0 gegen die Nashville Predators sein zweiter Assist der Saison.

Nico Sturm blieb in seinen neun Minuten Eiszeit beim 0:2 der San Jose Sharks gegen die Anaheim Ducks unauffällig. John-Jason Peterka muss nach seiner Gehirnerschütterung weiter auf seinen Saisoneinstand warten, seine Buffalo Sabres gewannen dennoch 5:2 gegen Meister Florida. Torhüter Philipp Grubauer blieb beim 5:4 nach Penaltyschießen seiner Seattle Kraken gegen Minnesota Wild auf der Bank.