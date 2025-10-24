Anzeige
6. Niederlage in Folge für Boston

NHL: Leon Draisaitl trifft und siegt - Marco Sturms Boston Bruins in der Krise

  • Aktualisiert: 24.10.2025
  • 08:08 Uhr
  • SID

Nach Rückstand haben die Edmonton Oilers den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Für die Boston Bruins setzte es dagegen die sechste Niederlage in Serie.

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl kommt mit den Edmonton Oilers in der NHL allmählich in Schwung. Der Stanley-Cup-Finalist aus Kanada feierte durch ein spektakuläres 6:5 gegen die Montreal Canadiens den zweiten Sieg in Folge. Draisaitl traf zum zwischenzeitlichen 4:5-Anschluss Mitte des dritten Drittels, es war sein fünftes Saisontor.

Die Oilers stehen damit nach acht Spielen bei vier Siegen und vier Niederlagen, in der Pacific Division bedeutet das Platz vier. Gegen die Canadiens traf Vasily Podkolzin 1:09 Minuten vor dem Ende zum umjubelten Sieg für Edmonton.

Boston Bruins mit Marco Sturm in der Krise

Der deutsche Head Coach Marco Sturm bleibt mit den Boston Bruins hingegen tief in der Krise. Nach einem vielversprechenden Saisonstart verloren die Bruins das sechste Spiel in Folge, vor heimischem Publikum setzte es eine 5:7-Niederlage gegen die Anaheim Ducks.

"Das ist definitiv nicht die Art und Weise, wie wir uns präsentieren wollen", sagte ein enttäuschter Sturm: "Vor allem auch zu Hause. Das ist das Frustrierende daran."

Auch für Moritz Seider und die Detroit Red Wings lief es schlecht, das Team aus der "Motor City" kassierte eine 2:7-Klatsche bei den New York Islanders. Seider muss weiter auf sein erstes Saisontor warten. Für Detroit war es die zweite Niederlage in Folge.

Stürmer Tim Stützle fuhr mit den Ottawa Senators einen Heimsieg ein, gegen die Philadelphia Flyers setzte sich das Team aus Kanadas Hauptstadt mit 2:1 durch. Stützle blieb ohne Scorerpunkt. Torhüter Philipp Grubauer kam beim 3:0-Erfolg der Seattle Kraken gegen die Winnipeg Jets nicht zum Einsatz.

