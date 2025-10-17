NHL: Leon Draisaitl trifft bei Oilers-Pleite – Tim Stützle sichert Senators-Sieg

Leon Draisaitl erzielt zwar ein Tor, kann den Fehlstart der Edmonton Oilers aber nicht verhindern. Besser läuft es für Tim Stützle, der im Penaltyschießen Nerven beweist und Ottawa zum zweiten Saisonsieg führt.

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl erlebt in der NHL mit den Edmonton Oilers einen Stotterstart in die neue Saison.

Beim 2:4 gegen die New York Islanders reichte auch Draisaitls Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 nicht aus, um die zweite Saisonniederlage des Finalisten der letzten beiden Jahre abzuwenden.

Der gebürtige Kölner Draisaitl lieferte im tollen Zusammenspiel mit Co-Star Connor McDavid die perfekte Antwort auf den ersten Rückschlag. Keine 90 Sekunden zuvor hatte New York zur Führung getroffen.

Im zweiten Drittel gingen die Kanadier zunächst durch Ryan Nugent-Hopkins in Führung, drei Tore des überragenden Bo Horvat drehten die Partie aber.

Nach vier Spielen stehen die Oilers mit einer ausgeglichenen Bilanz da, die Islanders feierten den ersten Saisonsieg.