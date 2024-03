NHL: Los Angeles Kings deklassieren Minnesota Wild - Matthews schießt Maple Leafs zum Sieg

Anzeige

In der NHL dürfen die Los Angeles Kings einen Kantersieg bejubeln. Das Duell der Torjäger zwischen Auston Matthews und Alex Owetschkin geht an den Maple-Leafs-Star.

Die Deutschen um Superstar Leon Draisaitl hatten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag spielfrei in der NHL (live auf ProSieben MAXX, ran.de in der ran-App und auf Joyn), drei Partien fanden aber trotzdem statt.

Die Los Angeles Kings feierten einen nie gefährdeten Kantersieg und deklassierten die Minnesota Wild mit 6:0. Torhüter David Rittich trug mit 31 Paraden zum Erfolg bei, Kapitän Anze Kovitar knackte mit einem Assist die Marke von 1.200 Scorerpunkten.

Das Duell zwischen den Toronto Maple Leafs und den Washington Capitals war gleichbedeutend mit dem Aufeinandertreffen der Torjäger Auston Matthews (Toronto) und Alex Owetschkin (Washington).

Beide trafen jeweils doppelt, Matthews gelangen beim 7:3 zudem noch drei Assists. Es war bereits sein 16. Saisonspiel mit mehreren Treffern - Franchise-Rekord.