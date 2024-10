Vize-Weltmeister Moritz Seider bleibt mit seinen Detroit Red Wings in der NHL in der Erfolgsspur.

Die Red Wings bezwangen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga die New Jersey Devils mit 5:3 und feierten den dritten Sieg in Serie. Verteidiger Seider blieb zwar ohne Scorerpunkt, hatte aber mit 24:51 Minuten die längste Einsatzzeit der Feldspieler seines Teams.

Der deutsche Nationalspieler hatte vor der neuen Spielzeit einen langfristigen Vertrag über 60 Millionen Euro in Detroit unterschrieben. Die Red Wings haben mit vier Siegen und drei Niederlagen bislang eine positive Bilanz.

Die San Jose Sharks um Nico Sturm bleiben dagegen die Prügelknaben der Liga. Das 2:3 gegen die Los Angeles Kings war die achte Niederlage im achten Spiel, die Sharks sind als einziges Team der NHL noch sieglos. Sturm blieb im fünften Spiel nacheinander ohne Torbeteiligung. Torhüter Philipp Grubauer kam bei den Seattle Kraken beim 3:4 nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets nicht zum Einsatz.