Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat Seattle Kraken in der NHL ( jeden Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de ) mit einer persönlichen Saisonbestleistung den dritten Sieg in den jüngsten vier Spielen gesichert.

In den weiteren Spielen gewannen die Columbus Blue Jackets mit 6:3 gegen den amtierenden Stanley-Cup-Champion Vegas Golden Knights, die Florida Panthers mit 4:2 gegen die New York Rangers und die St. Louis Blues mit 2:1 gegen die Philadelphia Flyers. Die Boston Bruins besiegten die Toronto Maple Leafs mit 4:1, die Colorado Avalanche mit 5:0 die Chicago Blackhawks.

Devils entlassen Trainer Ruff

Die New Jersey Devils zogen indes die Konsequenzen aus dem unbefriedigenden Anschneiden in der laufenden Saison und feuerten den seit 2020 bei den Devils tätigen Headcoach Lindy Ruff.

„Aufgrund der Beziehung zwischen ihm und mir war es ein äußerst schwieriges Gespräch mit Lindy. Er war der richtige Trainer, um unsere jungen Spieler auf dem Eis weiterzuentwickeln, und vor allem ist er ein großartiger Mensch", sagte Devils’ President und General Manager Tom Fitzgerald.

Vorerst übernimmt der bisherige Assistent Travis Green. "Travis verfügt über wichtige Erfahrung als Trainer auf Junioren-, AHL- und NHL-Ebene und weiß, dass es keine Abkürzungen zum Erfolg gibt. Er ist ein anspruchsvoller Mensch, der mit der Gruppe vertraut ist und gerne daran arbeitet, uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen", so Fitzgerald.

New Jersey hatte zuletzt beim 1:5 bei den Los Angeles Kings die sechste Niederlage in neun Spielen kassiert, die Play-off-Teilnahme ist akut in Gefahr.

ProSieben MAXX und ran.de übertragen am Sonntag (10. März) das Spiel zwischen den Arizona Coyotes und Chicago Blackhawks um 23 Uhr live.