NHL Playoffs: Leon Draisaitl befördert Edmonton Oilers ins Conference Final

Die Edmonton Oilers stehen im Western Conference Final der NHL Playoffs. Gegen die Vegas Golden Knights war Leon Draisaitl erneut entscheidend am Sieg beteiligt.

Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers das Halbfinale in der Profiliga NHL erreicht. Die Kanadier nutzten ihren ersten Matchball im Playoff-Duell mit den Vegas Golden Knights, durch das 1:0 nach einem Verlängerungskrimi in Spiel fünf stellten sie in der Best-of-seven-Serie auf 4-1. Damit steht der Vorjahresfinalist erneut in der Runde der letzten Vier.

Mit seiner Torvorlage in der achten Minute der Overtime hatte Draisaitl entscheidenden Anteil am gefeierten Oilers-Sieg in der Glücksspielmetropole. Den Treffer erzielte Kasperi Kapanen und beendete schließlich das zähe Ringen zugunsten der Oilers.

Einen großartigen Job machte auch Goalie Stuart Skinner, der erneut den verletzten Calvin Pickard vertrat, mit 24 Safes. und einer weißen Weste

Für Draisaitl war es der zehnte Assists in den diesjährigen Playoffs. Zusammen mit seinen fünf Treffern kommt er auf 15 Scorer-Punkten und liegt damit ligaweit auf Platz drei.

Ein starkes Comeback feiern unterdessen die Florida Panthers. In der Viertelfinal-Serie gegen die Toronto Maple Leafs ging der Titelverteidiger durch ein 6:1 mit 3-2 in Führung. Nach dem 0-2-Rückstand war es für die Panthers, die in den Finals 2024 gegen die Oilers triumphiert hatten (4-3), der dritte Sieg in Serie.