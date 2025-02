NHL-Saison 2024/25 live: Übertragung im TV und im Livestream - Wer überträgt?

In der Saison 2024/25 will Draisaitl mit den Oilers wieder angreifen. Der gebürtige Kölner wäre nach Uwe Krupp (1996 und 2002), Dennis Seidenberg (2011), Tom Kühnhackl (2016 und 2017), Philipp Grubauer (2018) und Nico Sturm (2022) der nächste deutsche Stanley-Cup-Champion.

Die Edmonton Oilers hätten es geschafft. Nach in den letzten Jahren zahlreichen Enttäuschungen in den Playoffs, kämpfte das Team von Leon Draisaitl endlich um den Stanley-Cup.

Wann beginnt die neue NHL-Saison?

Die neue NHL-Saison beginnt am 4. Oktober 2024. An diesem Tag startet die nordamerikanische Eishockeyliga offiziell in den Spielbetrieb, nachdem die Mannschaften in der Preseason ihre Vorbereitung abgeschlossen haben. Besonders im Fokus steht das Auftaktspiel in Prag, bei dem die Buffalo Sabres auf die New Jersey Devils treffen. Dieses Spiel wird um 19 Uhr europäischer Zeit angepfiffen und markiert den internationalen Start der neuen Saison.