NHL: Stützle mit Assist - auch Seider und Grubauer siegen

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL zu einem Überraschungserfolg geführt. Die Kanadier bezwangen das Spitzenteam der Dallas Stars mit 4:1, Stützle steuerte in 19:17 Minuten Eiszeit einen Assist bei. Während für die Senators als Schlusslicht der Atlantic Division die Play-off-Plätze außer Reichweite sind, führt Dallas die Central Division an.

Gute Karten zur Qualifikation für die Meisterrunde hat weiter Moritz Seider. Der Vize-Weltmeister gewann mit den Detroit Red Wings mit 2:1 nach Verlängerung gegen Colorado Avalanche, Superstar Patrick Kane traf zum Sieg. Seider kam beim dritten Sieg in Serie mit 22:47 Minuten mal wieder auf die meiste Eiszeit seines Teams.

Philipp Grubauer parierte beim 5:2 seiner Seattle Kraken 19 von 21 Schüssen, es war sein zweiter Sieg im zweiten Spiel nach seiner zweimonatigen Verletzungspause. Im Play-off-Rennen hängen die Kraken im Westen dennoch weiter etwas zurück.