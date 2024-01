Ottawa Senators und Tim Stützle feiern Sieg nach Mega-Comeback

Anzeige

Dem Deutschen gelingt dabei auch noch Historisches.

Mit einem Tor und einer Vorlage hat Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle den Ottawa Senators in der NHL zu einem eindrucksvollen Comeback-Sieg verholfen.

Der Ex-Mannheimer traf beim 4:3 der Kanadier gegen die Nashville Predators nach 0:3-Rückstand nach dem ersten Drittel zunächst selbst zum 2:3 (30.). Dann bereitete er in der Verlängerung den Siegtreffer von Claude Giroux (64.) vor.

Dabei schrieb Stützle Klubgeschichte: Zum 57. Mal verbuchte der Stürmer mehr als einen Scorerpunkt in einem Spiel, das gelang bei den Senators noch keinem Spieler unter 23 Jahren.

Der 22-Jährige liegt in seiner vierten NHL-Saison mit elf Toren und 36 Assists allerdings deutlich hinter seiner besten Bilanz in der vergangenen Spielzeit zurück, als er 90 Scorerpunkte in 78 Partien verbuchte. Ottawa ist trotz eines leichten Aufwärtstrends in der Atlantic Division weiter Letzter.