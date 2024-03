NHL: Stützle-Tor zu wenig für Ottawa - Seider-Assists für Detroit ohne Lohn

Anzeige

Die Pleitenserie der Ottawa Senators geht trotz eines Treffers von Tim Stützle weiter. Auch die Assists von Moritz Seider bleiben ohne Lohn.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat in der NHL sein 15. Saisontor erzielt, die Niederlagenserie seiner Ottawa Senators ging jedoch weiter. Der Stürmer sorgte in der Nacht zu Sonntag bei den San Jose Sharks für den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1, letztlich unterlagen die Kanadier aber 1:2 und kassierten die siebte Niederlage in Serie.

Ottawas Hoffnungen auf die Playoffs sind nur noch theoretischer Natur. Auch San Jose, für das der ehemalige Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm eine Nebenrolle spielte, wird in der Postseason nicht vertreten sein.

Moritz Seider und die Detroit Red Wings sind dagegen weiter im Rennen um die Teilnahme an der heißen Saisonphase, sollten aber dringend die anhaltende Negativserie abstellen.

Trotz zweier Assists von Seider unterlag Detroit bei Stanley-Cup-Sieger Vegas Golden Knights 3:5 - es war bereits die fünfte Niederlage in Folge.