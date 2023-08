Ebenfalls in den drei Teams umfassenden Trade involviert ist Mike Hoffman, der von den Canadiens zu den Sharks geht.

Um sich die Dienste von Karlsson zu sichern, gab Pittsburgh Jan Rutta und Mikael Granlund sowie einen Erstrunden-Pick im kommenden Draft an die Sharks ab. Neben Karlsson kommen im Gegenzug auch Dillon Hamaliuk und ein Drittrunden-Pick im Draft 2026 aus Kalifornien.

Unter Mithilfe der Montreal Canadiens wechselt der Norris-Trophy-Gewinner aus Kalifornien an die Seite von Sidney Crosby. Der siebenmalige Allstar aus Schweden besitzt noch einen Vertrag bis 2027.

Neun Spieler und drei Draft-Picks sind involviert, damit Star-Verteidiger Erik Karlsson in einem Mega-Trade in der NHL von den San Jose Sharks zu den den die Pittsburgh Penguins wechselt.

Die Pittsburgh Penguins sichern sich die Dienste von Erik Karlsson. Der Star-Verteidiger kommt per Trade aus San Jose.

Penguins setzen künftig auf Sullivan und Dubas

In der abgelaufenen Saison hatte Pittsburgh zum ersten Mal seit 17 Jahren den Einzug in die Playoffs verpasst. Nach diesem Misserfolg mussten unter anderem General Manager Ron Hextall und Brian Burke als Director of Hockey Operations ihre Koffer packen.

Ihre Aufgaben übernimmt nun Kyle Dubas, der bis Mai General Manager der Toronto Maple Leafs war und seit Juni bei den Penguins als President of Hockey Operations fungiert.

Er soll das Team zusammen mit Head Coach Mike Sullivan, der 2016 und 2017 den Stanley Cup mit Pittsburgh gewann, wieder zu einem Titelkandidaten formen. Dabei drängt die Zeit, denn die Stars Sidney Crosby, Jewgeni Malkin und Kris Letang sind mittlerweile in die Jahre gekommen.