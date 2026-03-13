Der 1. FC Kaiserslautern hätte vorm Zweitliga-Spiel gegen den Karlsruher SC interne Infos über den Gegner bekommen können. Doch Coach Torsten Lieberknecht verzichtet - und ist richtig sauer.

Vor dem Spiel in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC (Sonntag, ab 13:30 Uhr im Liveticker) sorgt ein brisanter Bericht der "Badischen Zeitung" für Aufsehen.

Dem Bericht nach soll ein Mitarbeiter des FCK das Training des Rivalen vom Sonntag ausgespäht haben, um möglicherweise taktische Details vorzeitig herausfinden zu können.

Von einer gezielten Spionage wollte man bei den Pfälzern aber nichts wissen, verwies derweil auf einen anderen Vorgang.