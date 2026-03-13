2. Bundesliga: Elversberg und Darmstadt straucheln gegen Kellerkinder

Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga mussten die SV Elversberg und der SV Darmstadt Rückschläge hinnehmen.

Die SV Elversberg ist im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga gestolpert. Die Saarländer unterlagen bei der SpVgg Greuther Fürth zum Auftakt des 26. Spieltags 0:2 (0:1) und bleiben damit vorerst auf dem Relegationsplatz.

Die Fürther, die im Hinspiel noch mit 0:6 untergegangen ware, entwickeln sich immer mehr zum Favoritenschreck.

Branimir Hrgota (42.) und Lukas Reich (90.+6) trafen für das Kleeblatt, das mit zehn Punkten aus den jüngsten vier Spielen vorerst auf Platz zwölf kletterte - so hoch war das einstige Schlusslicht zuletzt im Oktober notiert. Elversbergs Lukas Petkov (69.) verschoss einen Foulelfmeter.

Im sechsten direkten Aufeinandertreffen mit der SVE war es somit der erste Fürther Sieg.