2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

2. Bundesliga: Kaiserslautern verschärft Krise des VfL Bochum - Hertha BSC schielt nach oben

  • Veröffentlicht: 04.10.2025
  • 14:58 Uhr
  • SID

Auch in seinem letzten Spiel als Interimstrainer kann David Siebers die Niederlagenserie des VfL Bochum nicht stoppen. Hertha BSC feiert derweil den zweiten Sieg in Folge.

David Siebers hat in seinem letzten Spiel als Interimstrainer des VfL Bochum die Niederlagenserie in der 2. Bundesliga nicht stoppen können. Der 38-Jährige, der ab Montag wieder die U19 des VfL betreut und durch Uwe Rösler ersetzt wird, verlor mit dem Absteiger 2:3 (1:1) beim 1. FC Kaiserslautern. Es war die sechste Niederlage nacheinander für die Bochumer.

Lange hatte sich der VfL gewehrt, vor allem dank Torhüter Timo Horn, der mit seinen Paraden das Spiel offen hielt. Doch beim zweiten Treffer von Ivan Prtajin (79.) war der frühere Kölner machtlos. Prtajin (7.) hatte Kaiserslautern in Führung geschossen, Gerrit Holtmann (15.) konterte rasch für die Gäste. Das 3:1 erzielte Paul Joly (86.), ein Eigentor von Jan Elvedi (90.+4) sorgte nochmal für Spannung.

Der VfL, der sich am 15. September von Trainer Dieter Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner getrennt hatte, steckt weiter tief im Tabellenkeller fest. Nun soll Rösler die Wende bringen, der 56-Jährige übernimmt das völlig verunsicherte Team am Montag. Sein Vertrag läuft bis Juni 2027.

Am Samstag kassierte Bochum zwei Tore nach Kontern: Prtajin musste den Ball nur noch einschieben, auch beim zweiten Treffer war er frei durch und verwandelte vor dem starken Horn sicher. Jolys Treffer kurz vor Schluss war der nächste Dämpfer für die Gäste.

Hertha BSC mit den ersten Heimtoren seit Mitte Mai

Mit den ersten Heimtreffern seit dem 18. Mai ist Hertha BSC im vierten Anlauf der erste Saisonsieg vor eigenem Publikum gelungen. Die lange überzeugende Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann gegen Preußen Münster am Ende etwas glücklich 2:1 (1:0) und machte nach dem 3:0 in der vergangenen Woche beim 1. FC Nürnberg einen weiteren Schritt weg von der Abstiegszone.

Nach dem Anschlusstreffer durch Etienne Amenyido (84.) mussten die Berliner freilich zittern.

Der schier allgegenwärtige Doppeltorschütze Sebastian Grönning (34., 52.) erzielte nach einem Eckball von Michael Cuisance den ersten Heimtreffer der Hertha nach viereinhalb Monaten, nachdem er zuvor ein Traumtor von Fabien Reese noch verhindert hatte: Der starke Kapitän traf spektakulär aus rund 30 Metern von der Seitenlinie, in der Szene zuvor hatte Grönning aber knapp im Abseits gestanden (10.).

Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben

1 / 20
<em><strong>Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei</strong><br>Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. <strong>ran</strong> zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)</em>
© Getty Images

Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei
Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)

<strong>Timo Werner (RB Leipzig)</strong><br>Position: Linksaußen/Mittelstürmer<br>Alter: 29 Jahre<br>Im Verein seit: August 2022
© 2025 Getty Images

Timo Werner (RB Leipzig)
Position: Linksaußen/Mittelstürmer
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2022

<strong>Dayot Upamecano (FC Bayern München)</strong><br>Position: Innenverteidiger<br>Alter: 26 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2021
© 2025 Getty Images

Dayot Upamecano (FC Bayern München)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2021

<strong>Serge Gnabry (FC Bayern München)</strong><br>Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 30 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2017
© ZUMA Press Wire

Serge Gnabry (FC Bayern München)
Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2017

<strong>Leon Goretzka (FC Bayern München)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 30 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2018
© 2025 Getty Images

Leon Goretzka (FC Bayern München)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2018

<strong>Manuel Neuer (FC Bayern München)</strong><br>Position: Torwart<br>Alter: 39 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2011
© Ulmer/Teamfoto

Manuel Neuer (FC Bayern München)
Position: Torwart
Alter: 39 Jahre
Im Verein seit: Juli 2011

<strong>Raphael Guerreiro (FC Bayern München)</strong><br>Position: Linksverteidiger<br>Alter: 31 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2023
© 2025 Getty Images

Raphael Guerreiro (FC Bayern München)
Position: Linksverteidiger
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2023

<strong>Julian Brandt (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Offensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 29 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2019
© 2025 Getty Images

Julian Brandt (Borussia Dortmund)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: Juli 2019

<strong>Emre Can (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 31 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2020
© Kirchner-Media

Emre Can (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2020

<strong>Niklas Süle (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Innenverteidiger<br>Alter: 30 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© Jan Huebner

Niklas Süle (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Pascal Groß (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 34 Jahre<br>Im Verein seit: August 2024
© 2025 Getty Images

Pascal Groß (Borussia Dortmund)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: August 2024

<strong>Diogo Leite (1. FC Union Berlin)</strong><br>Position: Innenverteidiger<br>Alter: 26 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© Matthias Koch

Diogo Leite (1. FC Union Berlin)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Xaver Schlager (RB Leipzig)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 28 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© AFP/SID/RONNY HARTMANN

Xaver Schlager (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 28 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Peter Gulacsi (RB Leipzig)</strong><br>Position: Torwart<br>Alter: 35 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2015
© 2025 Getty Images

Peter Gulacsi (RB Leipzig)
Position: Torwart
Alter: 35 Jahre
Im Verein seit: Juli 2015

<strong>Amadou Haidara (RB Leipzig)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 27 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2019
© 2025 Getty Images

Amadou Haidara (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 27 Jahre
Im Verein seit: Januar 2019

<strong>Mario Götze (Eintracht Frankfurt)</strong><br>Position: Offensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 33 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© 2025 Getty Images

Mario Götze (Eintracht Frankfurt)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 33 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 29 Jahre<br>Im Verein seit: August 2024
© 2025 Getty Images

Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2024

<strong>Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)</strong><br>Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer<br>Alter: 34 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2016
© Nordphoto

Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: Januar 2016

<strong>Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 31 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2012
© Jan Huebner

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Januar 2012

<strong>Jonas Wind (VfL Wolfsburg)</strong><br>Position: Mittelstürmer<br>Alter: 26 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2022
© 2025 Getty Images

Jonas Wind (VfL Wolfsburg)
Position: Mittelstürmer
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Januar 2022

Grönning wiederum hätte schon vor der Pause erhöhen können, scheiterte aber frei vor Münsters Torwart Johannes Schenk (45.+1). Kurz nach der Pause machte es der Däne auf Vorlage von Marten Winkler besser. Winkler traf kurz darauf noch den Pfosten (60.) und vergab auf Vorlage von Reese das 3:0 (65.).

Danach aber geriet die Hertha ins Schwimmen. Münster, das sich nie aufgab, drängte erfolgreich auf den Anschlusstreffer. Danach zitterten sich die Gastgeber zum Sieg.

Darmstadt bleibt trotz Punktverlust Tabellenführer

Trotz gerissener Siegesserie bleibt Darmstadt 98 vorerst Spitzenreiter der 2. Bundesliga. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt kam nach zuletzt drei Erfolgen nacheinander bei Holstein Kiel nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, schob sich dank der besseren Tordifferenz aber mit 17 Zählern am punktgleichen SC Paderborn vorbei auf Rang eins. Die Störche (10) liegen weiter im Mittelfeld der Tabelle.

Darmstadts Torjäger Isac Lidberg (54.) traf auch im fünften Spiel in Serie und schraubte seine Ausbeute auf bereits acht Saisontore. David Zec (66.) glich nach der Pause für den Bundesliga-Absteiger aus Kiel (10) aus, der im Mittelfeld der Tabelle festhängt.

Die Gäste mussten früh wechseln, für den am Knie verletzten Fabian Nürnberger kam Leon Klassen (5.) zum Zuge. An der Führung schnupperten in der Folge vor allem die aktiveren Kieler, doch Kapitän Steven Skrzybski (19.) scheiterte aus kurzer Distanz an Darmstadts stark reagierendem Torhüter Marcel Schuhen.

Nach der Pause blieben die Störche am Drücker, doch der Treffer fiel auf der Gegenseite. Mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze ließ Lidberg die Gäste jubeln. Doch die Gastgeber zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt, auch Zec traf sehenswert aus der Distanz.

