Anzeige
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

2. Bundesliga: Nürnberg siegt im Krisenduell in Düsseldorf - Paderborn klettert auf Platz 1

  • Veröffentlicht: 03.10.2025
  • 20:37 Uhr
  • SID

Am 8. Spieltages der 2. Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg im Krisenduell in Düsseldorf einen Befreiungsschlag geschafft. Der SC Paderborn holt sich derweil die Tabellenführung.

Der kriselnde Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat das mögliche "Endspiel" für Miroslav Klose bei Fortuna Düsseldorf gewonnen und so Druck von den Schultern des Club-Trainers genommen.

Die Mannschaft des 2014er-Weltmeisters setzte sich am Freitagabend mit 3:2 (1:0) bei den Rheinländern durch. Dank des erst zweiten Saisonsieges verließen die Nürnberger den Relegationsplatz 16.

Die Treffer von Rafael Lubach (28.), Julian Justvan (80., Handelfmeter) und Finn Becker (85.) ließen die Gäste jubeln. Bei der Fortuna, für die Anouar El Azzouzi (67.) und Christian Rasmussen (83.) die ersten Heimtore der Saison erzielten, wird dagegen die Luft für Coach Daniel Thioune wieder dünner.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zur 2. Bundesliga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Anzeige

Hatten die Düsseldorfer noch am vergangenen Wochenende durch das umkämpfte 1:0 beim VfL Bochum einen Befreiungsschlag gelandet, liegen sie nach der nun vierten Niederlage schon deutlich hinter den anvisierten Aufstiegsplätzen zurück.

"Endspiel habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es kurz vor zwölf ist", hatte Klose vor der richtungsweisenden Begegnung am Sky-Mikrofon betont: "Wir müssen punkten. Wir wissen, dass das ein Ergebnissport ist."

Anzeige

Marino schießt Paderborn auf Platz 1

Der SC Paderborn hat in der 2. Bundesliga vorerst die Tabellenführung übernommen.

Mit dem 2:1 (1:0) bei Eintracht Braunschweig feierten die Ostwestfalen den vierten Sieg in Serie und kletterten zum Auftakt des 8. Spieltags mit 17 Punkten von Rang fünf auf eins.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben

1 / 20
<em><strong>Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei</strong><br>Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. <strong>ran</strong> zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)</em>
© Getty Images

Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei
Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)

<strong>Timo Werner (RB Leipzig)</strong><br>Position: Linksaußen/Mittelstürmer<br>Alter: 29 Jahre<br>Im Verein seit: August 2022
© 2025 Getty Images

Timo Werner (RB Leipzig)
Position: Linksaußen/Mittelstürmer
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2022

<strong>Dayot Upamecano (FC Bayern München)</strong><br>Position: Innenverteidiger<br>Alter: 26 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2021
© 2025 Getty Images

Dayot Upamecano (FC Bayern München)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2021

<strong>Serge Gnabry (FC Bayern München)</strong><br>Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 30 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2017
© ZUMA Press Wire

Serge Gnabry (FC Bayern München)
Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2017

<strong>Leon Goretzka (FC Bayern München)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 30 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2018
© 2025 Getty Images

Leon Goretzka (FC Bayern München)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2018

<strong>Manuel Neuer (FC Bayern München)</strong><br>Position: Torwart<br>Alter: 39 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2011
© Ulmer/Teamfoto

Manuel Neuer (FC Bayern München)
Position: Torwart
Alter: 39 Jahre
Im Verein seit: Juli 2011

<strong>Raphael Guerreiro (FC Bayern München)</strong><br>Position: Linksverteidiger<br>Alter: 31 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2023
© 2025 Getty Images

Raphael Guerreiro (FC Bayern München)
Position: Linksverteidiger
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2023

<strong>Julian Brandt (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Offensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 29 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2019
© 2025 Getty Images

Julian Brandt (Borussia Dortmund)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: Juli 2019

<strong>Emre Can (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 31 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2020
© Kirchner-Media

Emre Can (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2020

<strong>Niklas Süle (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Innenverteidiger<br>Alter: 30 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© Jan Huebner

Niklas Süle (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Pascal Groß (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 34 Jahre<br>Im Verein seit: August 2024
© 2025 Getty Images

Pascal Groß (Borussia Dortmund)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: August 2024

<strong>Diogo Leite (1. FC Union Berlin)</strong><br>Position: Innenverteidiger<br>Alter: 26 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© Matthias Koch

Diogo Leite (1. FC Union Berlin)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Xaver Schlager (RB Leipzig)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 28 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© AFP/SID/RONNY HARTMANN

Xaver Schlager (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 28 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Peter Gulacsi (RB Leipzig)</strong><br>Position: Torwart<br>Alter: 35 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2015
© 2025 Getty Images

Peter Gulacsi (RB Leipzig)
Position: Torwart
Alter: 35 Jahre
Im Verein seit: Juli 2015

<strong>Amadou Haidara (RB Leipzig)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 27 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2019
© 2025 Getty Images

Amadou Haidara (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 27 Jahre
Im Verein seit: Januar 2019

<strong>Mario Götze (Eintracht Frankfurt)</strong><br>Position: Offensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 33 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© 2025 Getty Images

Mario Götze (Eintracht Frankfurt)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 33 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 29 Jahre<br>Im Verein seit: August 2024
© 2025 Getty Images

Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2024

<strong>Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)</strong><br>Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer<br>Alter: 34 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2016
© Nordphoto

Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: Januar 2016

<strong>Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 31 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2012
© Jan Huebner

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Januar 2012

<strong>Jonas Wind (VfL Wolfsburg)</strong><br>Position: Mittelstürmer<br>Alter: 26 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2022
© 2025 Getty Images

Jonas Wind (VfL Wolfsburg)
Position: Mittelstürmer
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Januar 2022

Der Braunschweiger Absturz geht nach der vierten Niederlage in Serie dagegen weiter. "Wir müssen ready sein für direktes Spiel", forderte SCP-Trainer Ralf Kettemann vor dem Anpfiff bei "Sky". Und diese Forderung setzte seine Mannschaft um.

Einige der 21.349 Zuschauer im Eintracht-Stadion waren noch nicht auf ihren Plätzen, als Filip Bilbija den Favoriten nach einer mustergültigen Flanke von Sebastian Klaas bereits nach 30 Sekunden per Kopfball in Führung brachte.

Die im Vergleich zum 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern unveränderte Gäste-Elf agierte anschließend dominant im Ballbesitz, vielversprechende Chancen waren jedoch lange Mangelware - bis der US-Amerikaner Santiago Castaneda zum vermeintlichen 2:0 einköpfte, doch Mitspieler Steffen Tigges leicht im aktiven Abseits stand (52.).

So blieb das Spiel offen, Levente Szabó (86.) erzielte den Ausgleich - doch Paderborns Joker Stefano Marino traf nur 124 Sekunden später zum Auswärtssieg (88.).

News und Videos zur 2. Bundesliga
Younes Schalke
News

Mega-Umbruch: Neun Schalke-Stars sollen wohl gehen

  • 03.10.2025
  • 14:05 Uhr
Uwe Rösler
News

VfL Bochum: Hecking-Nachfolger offiziell vorgestellt

  • 03.10.2025
  • 00:02 Uhr
Neu in Bochum: Uwe Rösler
News

Auslandsexperte in Bochum: Rösler soll VfL-Talfahrt stoppen

  • 02.10.2025
  • 18:06 Uhr
Braucht einen Sieg: Miroslav Klose
News

"Müssen punkten": Klose vor "Endspiel" in Düsseldorf?

  • 02.10.2025
  • 12:49 Uhr
Nils-Ole Book bleibt in Elversberg
News

Kein Gladbach-Wechsel: Book verlängert in Elversberg

  • 01.10.2025
  • 15:14 Uhr
Trauer in Karlsruhe
News

KSC trauert: Fan nach Sturz verstorben

  • 01.10.2025
  • 12:15 Uhr
imago images 1066799822
News

Toiletten zerstört: Dynamo-Chaoten wüten in Darmstadt

  • 29.09.2025
  • 16:10 Uhr

1. FC Nürnberg - Miroslav Klose weiter in der Krise: "Genickschlag"

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
Tor und Vorlage: Hannovers Husseyn Chakroun (rechts)
News

Sieg gegen Bielefeld: Hannover schließt zur Spitze auf

  • 28.09.2025
  • 16:04 Uhr

2. Bundesliga: Daniel Thioune erleichtert nach Sieg - "musste viel aushalten"

  • Video
  • 01:47 Min
  • Ab 0