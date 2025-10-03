Am 8. Spieltages der 2. Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg im Krisenduell in Düsseldorf einen Befreiungsschlag geschafft. Der SC Paderborn holt sich derweil die Tabellenführung. Der kriselnde Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat das mögliche "Endspiel" für Miroslav Klose bei Fortuna Düsseldorf gewonnen und so Druck von den Schultern des Club-Trainers genommen. Die Mannschaft des 2014er-Weltmeisters setzte sich am Freitagabend mit 3:2 (1:0) bei den Rheinländern durch. Dank des erst zweiten Saisonsieges verließen die Nürnberger den Relegationsplatz 16. Schalke: Angebliche Streichliste mit neun Profis für den Januar 2026

Auslandsexperte in Bochum: Trainer Uwe Rösler soll VfL-Talfahrt stoppen Die Treffer von Rafael Lubach (28.), Julian Justvan (80., Handelfmeter) und Finn Becker (85.) ließen die Gäste jubeln. Bei der Fortuna, für die Anouar El Azzouzi (67.) und Christian Rasmussen (83.) die ersten Heimtore der Saison erzielten, wird dagegen die Luft für Coach Daniel Thioune wieder dünner.

Das Wichtigste zur 2. Bundesliga in Kürze

Tabelle

Hatten die Düsseldorfer noch am vergangenen Wochenende durch das umkämpfte 1:0 beim VfL Bochum einen Befreiungsschlag gelandet, liegen sie nach der nun vierten Niederlage schon deutlich hinter den anvisierten Aufstiegsplätzen zurück. "Endspiel habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es kurz vor zwölf ist", hatte Klose vor der richtungsweisenden Begegnung am Sky-Mikrofon betont: "Wir müssen punkten. Wir wissen, dass das ein Ergebnissport ist."

Marino schießt Paderborn auf Platz 1 Der SC Paderborn hat in der 2. Bundesliga vorerst die Tabellenführung übernommen. Mit dem 2:1 (1:0) bei Eintracht Braunschweig feierten die Ostwestfalen den vierten Sieg in Serie und kletterten zum Auftakt des 8. Spieltags mit 17 Punkten von Rang fünf auf eins.

