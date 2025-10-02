Anzeige
2. Bundesliga - VfL Bochum: Uwe Rösler als neuer Cheftrainer präsentiert

  • Aktualisiert: 03.10.2025
  • 00:02 Uhr
  • Philipp Schmalz

Der VfL Bochum ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Trainer Dieter Hecking fündig geworden.

Nach der Trennung von Dieter Hecking hat der VfL Bochum nun einen neuen Trainer präsentiert. Uwe Rösler übernimmt das Amt des Cheftrainers beim VfL. Das gab der Zweitligist am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Demnach leitet der 56-Jährige am Montag seine erste Trainingseinheit, für die Partie am Wochenende in Kaiserslautern ist noch Interimstrainer David Siebers verantwortlich.

Rösler, der von Januar 2020 bis Juni 2021 Trainer von Fortuna Düsseldorf war, war zuletzt drei Jahre für den dänischen Klub Aarhus GF tätig. Im vergangenen Sommer trennten sich beide Seiten - trotz guter Ergebnisse - einvernehmlich.

Den Saisonstart in der 2. Bundesliga hat der völlig verhauen. Nach fünf Partien wurde Chefcoach Dieter Hecking - zusammen mit Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner - entlassen.

Mittlerweile steht der Ruhrpott-Klub mit nur drei Punkten auf Rang 17 und befindet sich bereits im Abstiegskampf.

Die gewünschte Wende konnte aber auch U19-Trainer Siebers, der in den vergangenen beiden Partien gegen den 1. FC Nürnberg (1:2) und Fortuna Düsseldorf (0:1) an der Seitenlinie der Bochumer stand, nicht bringen.

