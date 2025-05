1.FC Köln und Friedhelm Funkel: Eine Trennung wäre das Beste für beide Seiten - ein Kommentar

Meister-Party in Köln: FC kehrt in die Bundesliga zurück

Der 1. FC Köln hat am 34. Spieltag durch einen 4:0-Kantersieg gegen Kaiserslautern nicht nur den direkten Wiederaufstieg fixiert, sondern sich auch noch zum Meister gekürt. ran zeigt die Party-Bilder aus dem RheinEnergieSTADION.