Vor dem Rückrundenstart der 2. Bundesliga blicken wir auf unwahrscheinliche Szenarien, die aber unter bestimmten Umständen durchaus eintreten könnten. Und begründen das. von Mike Stiefelhagen Die Rückrunde in der 2. Bundesliga steht an. Wie schon zuletzt ist der Kampf um die Plätze brutal eng und jeder kann in dieser Liga jeden schlagen. Einige Teams haben sich im Winter bereits verstärkt, andere setzen auf Routinen. Vor dem Auftakt zur zweiten Saisonhälfte beschreiben wir Euch fünf mögliche Szenarien, die eintreffen können, auch wenn sie unwahrscheinlich sind. Hamburger SV: Davie Selke äußert sich zu seiner offenen Zukunft Denn Hottakes müssen ja auch hot sein. Wir liefern Euch aber auch eine Begründung ab, warum wir glauben, dass es möglich sein kann.

1. Hottake: Schalke 04 schafft Bundesliga-Relegation Es ist der Traum vieler Schalker und gebetsmühlenartig trichtert man sich nach ein, zwei Spielen ohne Niederlage ein: "Am Boden bleiben", "nicht abheben", "Ruhe bewahren". Denn normalweise folgt der baldige Bruch in Gelsenkirchen. So ist man es auch gewohnt. Kaum ein Wochenende vergeht, ohne das bekannte Schalke-Fans wie "Gamerbrother" ein Rage-Video hochladen oder Lisa Küppers ein enttäuschtes Bild auf Social Media postet. Auf dem Papier sind es acht Punkte Rückstand auf den HSV. Ein ordentlicher Abstand. Aber keiner, den man nicht aufholen könnte. Die Mannschaft hat sich unter Kees van Wonderen gefunden. Der Zauberstick funktioniert. Tabellenführer wie Paderborn oder Elversberg wurden souverän geschlagen. Moussa Sylla und Kenan Karaman gehören zu den besten Torschützen der Liga. "Es ist die beste Stimmung, seitdem ich hier bin", verriet Verteidiger Derry John Murkin aus dem Trainingslager in Belek. In der Türkei wurden beide Testspiele (3:1 gegen Aarau, 3:0 gegen FC Zürich) in der Rückrundenvorbereitung souverän gewonnen. Es läuft plötzlich so gut, man möchte gar nicht groß Transfers tätigen, sondern nur auf Abgänge reagieren. Mit Loris Karius kam jetzt ein erfahrener Mann noch dazu. Es läuft gut auf Schalke. Und vielleicht auch zu gut. Aber WENN diese Harmonie bleibt und in Konstanz mündet, ist alles möglich. Auch ein Rausch in Richtung Relegation, wenn die anderen Mannschaften weiter zu zerfahren punkten.

2. Hottake: Selke wird Torschützenkönig, aber HSV steigt nicht auf Was von beidem der größere Hottake ist, überlassen wir euch. Aber in der Kombination ist es auf jeden Fall erwähnenswert. Selke trifft konstant, bekommt auch durch die Glatzel-Verletzung mehr Spielzeit. Das wird sich nicht ändern, da er liefert. Zehn Tore in 17 Spielen sind es, nur zwei weniger als Budu Zivzivadze, der als aktuell bester Schütze der Liga den KSC in Richtung Heidenheim verließ. Aber der HSV ist der HSV. Der Fußball von Steffen Baumgart war nicht immer schön, trotzdem war man nicht weit von den Aufstiegsplätzen entfernt. Sportvorstand Stefan Kuntz entließ Baumgart dennoch, lässt jetzt Merlin Polzin ran. Er wirkt erfrischend, ist aber noch unerfahren. Zumal der HSV mal wieder kein Jahr ohne Trainer-Entlassung schafft. Das wird am Ende genauso zur Tradition wie der vierte Platz. Der Kader verpflichtet eigentlich zum Aufstieg und er ist aktuell drei Punkte hinter Tabellenführer Köln mehr als möglich - aber nochmal - der HSV ist der HSV und der Frühling kommt ganz bestimmt.

3. Hottake: Elversberg steigt auf Eigentlich gar kein sooo heißer Hottake. Am 16. Spieltag war "die Elv" sogar noch Tabellenführer. Vor einigen Wochen trafen wir noch Torwart Nicolas Kristof zum Interview, in dem er die Qualitäten seiner Mannschaft erklärte. Dennoch wäre ein Aufstieg im Verhältnis zum Kaderwert und dem Budget eine riesige Sensation. Aber warum nicht? Fisnik Asllani und Muhammed Damar sind wie Elias Baum Top-Spieler, die von Elversberg ausgeliehen sind und stark funktionieren. Die Mannschaft spielt geschlossen und ist für jeden Gegner ekelhaft zu bespielen. Gegen andere Top-Teams spielen sie meist groß auf, hatten nur gegen den SC Paderborn Probleme. Gegen die Teams im Abstiegskampf wurden zu viele Federn gelassen. Wird das abgestellt, ist das Märchen greifbar nah.

4. Hottake: Fürth in Abstiegsgefahr, Regensburg rettet sich Jetzt wird es wirklich heiß beim Take. Greuther Fürth ist sechs Punkte vom Relegationsplatz weg und neun Punkte vor Schlusslicht Regensburg. Mit Trainer Jan Siewert und Sportdirektor Stephan Fürstner hat sich das Kleeblatt komplett neu aufgestellt. Alexander Zorniger und Rachid Azzouzi mussten gehen. Das Team kann viel mehr, als es die Ergebnisse zeigen. Aber sie sind ein Negativlauf davon entfernt, unten reinzurutschen. Das Unvermögen der Aufsteiger und von Eintracht Braunschweig lassen die aktuelle Lage nicht so prekär wirken. Doch es wurde sich gut verstärkt. Regensburg holte Anssi Suhonen (HSV), Sargis Adamyan (Köln), Frederic Ananou (St. Truiden) und Tim Handwerker (Nürnberg). Braunschweig schnappte sich Lino Tempelmann von Schalke 04, auch Ron-Thorben Hoffmann soll kommen. Preußen Münster wirkte wie Ulm im Aufwärtstrend. Wenn alles normal läuft, hat Fürth nichts mit dem Abstieg zu tun. Aber unten blöden Umständen und wiedererstärkten Aufsteigern, sehen wir eine mögliche Gefahr. Da der Jahn tolle Transfers tätigte, ist auch hier ein kleines Wunder möglich.

