- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Hertha BSC: Transferpanne um  Berlin-Profi - Wechsel versehentlich zu früh verkündet

  • Veröffentlicht: 26.01.2026
  • 22:37 Uhr
  • ran.de

Augustin Rogel verlässt Hertha BSC noch in diesem Winter. Der Uruguayische Club Nacional verkündet auf Social Media ein Video mit dem Transfer des Dumm nur: Ganz abgeschlossen ist der Transfer noch nicht.

Der geplante Wechsel von Agustin Rogel zu Club Nacional hat für Irritationen gesorgt. Der uruguayische Erstligist verkündete am Wochenende öffentlich die Rückkehr des Innenverteidigers – obwohl der 28-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch bei Hertha BSC unter Vertrag stand. Der Vertrag des Verteidigers in Berlin läuft offiziell noch bis zum Saisonende.

Wie Rogels Berater Ariel Krasouski inzwischen bestätigte, ist der Transfer zwar grundsätzlich vereinbart, rechtlich aber noch nicht abgeschlossen. Offenbar ging Nacional davon aus, dass die Vertragsauflösung mit Hertha bereits final geregelt sei, und zog die öffentliche Präsentation vor.

Tatsächlich fehlen jedoch noch die notwendigen Unterschriften, sowohl für die Auflösung des bestehenden Vertrags als auch für den neuen Kontrakt in Montevideo.

Der uruguayische Klub reagierte bereits auf den Fauxpas: Vizepräsident Flavio Perchmann entschuldigte sich für die voreilige Veröffentlichung. Nach Angaben aus dem Umfeld des Spielers soll die Einigung dennoch nicht gefährdet sein, da beide Seiten weiterhin von einem baldigen Abschluss ausgehen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Hertha BSC: Gehalt sparen und Weiterverkaufsrechte sichern

Für Hertha BSC hätte der Winter-Abgang auch wirtschaftliche Vorteile. Der Hauptstadtklub würde durch den vorzeitigen Abschied mehrere Monatsgehälter einsparen und sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent sichern.

Sportlich spielte Rogel zuletzt keine Rolle mehr: In der laufenden Zweitliga-Saison kam der Uruguayer lediglich auf eine Einsatzminute, nachdem er die Vorsaison leihweise beim brasilianischen Klub SC Internacional verbracht hatte.

Die endgültige Bestätigung des Transfers wird nun erst erwartet, sobald alle formalen Schritte abgeschlossen sind – diesmal ohne vorzeitige Ankündigung.

Mehr News und Videos
Maximilian Dietz muss zwei Spiele aussetzen
News

Nach Blitz-Rot: Zwei Spiele Sperre für Fürths Dietz

  • 26.01.2026
  • 17:30 Uhr
Schalkes neuer Star: Edin Dzeko
News

Treffer beim Debüt: Dzeko ältester Torschütze der 2. Liga

  • 25.01.2026
  • 16:10 Uhr
imago images 1071695289
News

Dzeko trifft beim Debüt! Schalke rettet Remis

  • 25.01.2026
  • 15:39 Uhr
Sah Rot: Münsters Yassine Bouchama (unten)
News

Dank Joker Tigges: Paderborn schlägt Münster in Überzahl

  • 25.01.2026
  • 15:29 Uhr
Debüt für Schalke: Edin Dzeko
News

Gleich ein Tor: Dzeko jubelt beim Debüt

  • 25.01.2026
  • 15:29 Uhr
Bochum-Trainer Uwe Rösler gibt Anweisungen
News

Bochum holt glücklichen Punkt in Elversberg

  • 25.01.2026
  • 15:27 Uhr
Die Magdeburger Fans zündeten Pyrotechnik
News

2. Liga: Ausschreitungen beim Ost-Derby - 64 Polizisten verletzt

  • 25.01.2026
  • 14:20 Uhr
Bleibt in Paderborn: Sven Michel
News

Über das Karriereende hinaus: Paderborn verlängert mit Michel

  • 25.01.2026
  • 13:38 Uhr
Fussball, 2. Bundesliga Saison 2025 2026 14. Spieltag FC Schalke 04 - SC Paderborn 07 28.11.2025, VELTINS-Arena Torjubel FC Schalke 04 nach dem Tor zum 2-1 durch Bryan Lasme (FC Schalke 04, 11) die...
News

Nach Dzeko-Transfer: Schalke-Star vor Abflug

  • 25.01.2026
  • 11:56 Uhr
23.01.2026, Fussball, Saison 2025 2026, Training FC Schalke 04, Edin Dzeko (FC Schalke 04) kommt zum Training und winkt den Fans, Gelsenkirchen Trainingsgelände des S04 Hamburg Deutschland xRHR-FOT...
News

Zwischen Raul und Ibisevic: Passt Dzeko zu Schalke 04?

  • 25.01.2026
  • 08:55 Uhr