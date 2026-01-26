Hertha BSC: Transferpanne um  Berlin-Profi - Wechsel versehentlich zu früh verkündet

Augustin Rogel verlässt Hertha BSC noch in diesem Winter. Der Uruguayische Club Nacional verkündet auf Social Media ein Video mit dem Transfer des Dumm nur: Ganz abgeschlossen ist der Transfer noch nicht.

Der geplante Wechsel von Agustin Rogel zu Club Nacional hat für Irritationen gesorgt. Der uruguayische Erstligist verkündete am Wochenende öffentlich die Rückkehr des Innenverteidigers – obwohl der 28-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch bei Hertha BSC unter Vertrag stand. Der Vertrag des Verteidigers in Berlin läuft offiziell noch bis zum Saisonende.

Wie Rogels Berater Ariel Krasouski inzwischen bestätigte, ist der Transfer zwar grundsätzlich vereinbart, rechtlich aber noch nicht abgeschlossen. Offenbar ging Nacional davon aus, dass die Vertragsauflösung mit Hertha bereits final geregelt sei, und zog die öffentliche Präsentation vor.

Tatsächlich fehlen jedoch noch die notwendigen Unterschriften, sowohl für die Auflösung des bestehenden Vertrags als auch für den neuen Kontrakt in Montevideo.

Der uruguayische Klub reagierte bereits auf den Fauxpas: Vizepräsident Flavio Perchmann entschuldigte sich für die voreilige Veröffentlichung. Nach Angaben aus dem Umfeld des Spielers soll die Einigung dennoch nicht gefährdet sein, da beide Seiten weiterhin von einem baldigen Abschluss ausgehen.