Edin Dzeko ist das Gesicht des jüngsten Schalker Aufschwungs. Dabei kommen die Experten aus dem Staunen nicht heraus. Und Kritiker verstummen. Von Mike Stiefelhagen "Gelsenkirchen ist jetzt West-Bosnien", "Dzeko-Deal gleicht Wettbewerbsverzerrung", "Den macht nur Dzeko". Die Lobeshymnen auf Winterzugang Edin Dzeko kennen beim FC Schalke 04 keine Grenzen. 2. Bundesliga - Die Top-Elf der Hinrunde: Schalke vier Mal vertreten Es heißt nicht mehr "Glück Auf" oder "Sach ma Schaaalke". Daraus wurde "Glück Auf, Brate" und "Sach ma Dzeeeeko". Und die Zahlen zeigen auch, warum. Und bekanntermaßen lügen Zahlen nicht.

- Anzeige -

- Anzeige -

Wilde Schalke-Kombi: Cevapcici und Veltins Vor der Veltins-Arena wurde kurzerhand eine Cevapcici-Bude eingerichtet. Die Fleischröllchen gehen dabei schneller weg als die über 10.000 Dzeko-Trikots, die S04 seit dem Transfer vertickte. Die Jerseys haben jetzt schon Einnahmen von rund 350.000 Euro eingebracht. Nach Steuern bleiben etwa 300.000 Euro - exakt die Summe, die Dzeko als Grundgehalt für die verbleibenden fünf Monate der Saison 2025/26 erhalten soll. Die "Knappen" sind Tabellenführer der 2. Bundesliga. Wenn auch ihrem Spitznamen gemäß mit nur einem Punkt vor dem SV Darmstadt - knapp also. 39 Jahre alt. Ende 2025 noch verletzt. In Italien Bankspieler. Die Zweifel waren groß. "Dzeko wird nicht helfen, wie erwartet", tönte Ex-Nationalspieler Max Kruse bei "RTL Nitro".

- Anzeige -

- Anzeige -

Lothar Matthäus über den neuen WM-Modus: "Spieler haben mehr Erholung als wir."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Schalke 04: Simon Terodde ein "Dzeko-Fanboy" Entweder hat Kruse Utopisches erwartet oder er wurde nach fünf Spielen eines Besseren belehrt. Der bosnische Nationalspieler knipste bereits fünf Mal. Und legte vier Tore auf. Und spielte dabei nur 305 Minuten. Seit seiner Ankunft ist er an 64 Prozent der Tore direkt (!) beteiligt. Alle 43 Minuten schießt Dzeko ein Tor oder legt eins auf. Und wer die Scorer-Situationen gesehen hat: Es waren größtenteils Momente, die kaum ein anderer in der Liga so hinbekommt. Das ist "Weltklasse", wie Olaf Thon in seinem Podcast sagte. "Sky"-Experte Simon Terodde pflichtete bei der Show "atBroski" bei: "Er macht einfach dauernd alles richtig. Jede Bewegung, jede Entscheidung - alles sitzt und ist mit Verstand. Ich bin Dzeko-Fanboy!" Dzeko selbst? Hat ein Ziel: die Bundesliga mit Schalke. "Schalke war immer ein großartiger Verein, der für mich in die Bundesliga gehört", sagte der Stürmer der "Sport Bild". An den Aufstieg glaube er "natürlich sehr". Der Vertrag des Bosniers läuft zunächst bis zum Saisonende, mit Option auf Verlängerung bei Aufstieg. Aus der Option wird bereits jetzt fast ein "To-do".

Dzeko lieber S04-Held als Wolfsburg-Legende Aber warum wechselt einer der einst besten Knipser Europas zum Winter seiner Karriere nach Schalke? Dzeko dazu: "Ich habe von Anfang an gesagt: Geld ist mir nicht wichtig. Ich hatte andere Angebote, die deutlich lukrativer waren. Aber darum ging es mir überhaupt nicht. Ich habe für diesen Verein gerne auf Geld verzichtet." Er habe "nachgedacht. Ich hatte mich gefragt: Was will ich? Was brauche ich? Ich kam zu der Antwort: ein emotionales Stadion mit lauten Fans. Einen Verein, der mich noch einmal mitreißt. Da kam mir plötzlich Schalke in den Kopf. In dem Moment habe ich sofort mein Handy in die Hand genommen und Nikola (Katic) geschrieben." Unter anderem Dzekos alte Wirkungsstätte bestätigte dies. Der VfL Wolfsburg war interessiert. Pirmin Schwegler wollte den Meisterhelden des Jahres 2009 in die VW-Stadt zurückholen. "Edin ist hier eine Legende, es gab Kontakt, es gab Gespräche, aber wir respektieren seine Entscheidung", so der VfL-Sportdirektor bei "Sky". Schalke 04 verpflichtet Edin Dzeko: Der neue "Mini-Raul" der 2. Bundesliga - ein Kommentar Elf Tore in den vergangenen fünf Spielen - Dzeko hat Schalkes Schnarchoffensive, die nur 22 Tore zur Herbstmeisterschaft beisteuerte, wachgeküsst. Dafür wackelt die Abwehr plötzlich und kassiert wie auch gegen den 1. FC Magdeburg (5:3) viele Gegentore. Wenn Schalke aufsteigen will, muss das wieder reduziert werden. Dzeko alleine wird nicht alles richten können, wie die 0:2-Pleite beim VfL Bochum zeigte.

Frauenfußball - Fans kritisieren Mario Basler nach wirren Aussagen

- Anzeige -

- Anzeige -