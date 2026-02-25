FC Schalke 04: Edin Dzeko glaubt an Aufstieg: "S04 gehört in die Bundesliga"

Neuzugang Edin Dzeko sieht den FC Schalke 04 klar auf Bundesliga -Kurs. "Schalke war immer ein großartiger Verein, der für mich in die Bundesliga gehört", sagte der Stürmer der "Sport Bild". An den Aufstieg glaube er "natürlich sehr".

Der FC Schalke 04 ist auf Aufstiegskurs. Auch dank des Neuzugangs Edin Dzeko. Für ihn gehört Schalke eine Klasse höher.

Sportlich zahlt sich die Verpflichtung bislang aus: In seinen ersten fünf Spielen für Schalke erzielte der bosnische Nationalspieler vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Der Routinier betonte zudem, dass finanzielle Aspekte bei seinem Wechsel keine Rolle gespielt hätten: "Ich habe von Anfang an gesagt: Geld ist mir nicht wichtig. Ich hatte andere Angebote, die deutlich lukrativer waren. Aber darum ging es mir überhaupt nicht. Ich habe für diesen Verein gerne auf Geld verzichtet."

Dzeko erklärt Florenz-Abschied: "Das geht so nicht weiter"

Wie lange der frühere Bundesliga-Torjäger noch spielen wird, ließ der 39-Jährige offen: "Das kann ich so nicht beantworten, weil ich es noch nicht weiß. Ich bin kein Typ, der einige Monate vorher schon sagen kann, dass er aufhören wird. Ich plane nicht so weit in die Zukunft."

Dzeko gewann in seiner Karriere unter anderem 2009 mit dem VfL Wolfsburg die deutsche Meisterschaft sowie mit Manchester City zweimal den Titel in der Premier League.

Zuletzt stand der Angreifer bei der AC Florenz unter Vertrag. Nach zu wenig Einsatzzeit habe er sich dort irgendwann gesagt: "Das geht so nicht weiter" - und schließlich den Kontakt zu Schalkes Trainer Miron Muslic gesucht.

In der 2. Bundesliga steht Schalke derzeit an der Tabellenspitze und hat nach der enttäuschenden vergangenen Saison wieder realistische Chancen, nach drei Jahren in die Bundesliga zurückzukehren.