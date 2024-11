Der Berliner Zweitligaklub hat sich beim Comeback von Hoffnungsträger Fabian Reese im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet.

Hertha BSC am Freitag nach Rückstand mit 3:1 (0:0) beim 1. FC Magdeburg und sprangen nach zuvor drei Spielen ohne Sieg auf den achten Rang - der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt vorerst aber nur drei Zähler.

Derry Scherhant (55.), Florian Niederlechner (65.) und der Ex-Magdeburger Luca Schuler (86.) drehten die Partie zugunsten der Hauptstädter, bei denen Offensivspieler Reese nach viermonatiger Verletzungspause seine langersehnte Rückkehr auf den Platz feierte. Magdeburgs Mohammed El Hankouri (48.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Magdeburg steht punktgleich mit der Hertha (beide 21) auf Rang neun.

Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte gingen die Gastgeber durch einen Distanzschuss El Hankouris in Führung, ehe die Berliner das Spiel an sich rissen. Scherhant auf Vorlage von Jonjoe Kenny und Niederlechner nach einer Ecke sorgten für die Wende. In der 74. kam Reese zu seinem Comeback und zu seinem ersten Pflichtspiel in dieser Saison. Im Juli hatte er sich schwer am Sprunggelenk verletzt und war operiert worden. Schuler besorgte den Endstand.