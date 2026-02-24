Nach 1:2 beim KSC
2. Bundesliga: Holstein Kiel schmeißt Trainer Marcel Rapp raus
- Veröffentlicht: 24.02.2026
- 10:55 Uhr
Holstein Kiel hat sich nach fünf Niederlagen in Serie von Aufstiegstrainer Marcel Rapp getrennt. Das gaben die Störche am Dienstag bekannt.
Marcel Rapp ist nicht mehr Trainer von Holstein Kiel. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.
Rapp führte den Verein 2024 in die Bundesliga und blieb auch nach dem sofortigen Abstieg, nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie ist nun Schluss.
