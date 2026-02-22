- Anzeige -
Fußball

2. Bundesliga: Pleite in Paderborn - Herthas Aufstiegstraum droht zu platzen

  • Aktualisiert: 22.02.2026
  • 15:41 Uhr
  • SID
Rückschlag für Hertha BSC im Aufstiegsrennen: Beim SC Paderborn verlor das Team von Trainer Stefan Leitl deutlich.

Zweitligist Hertha BSC muss den Traum von der Rückkehr in die Bundesliga langsam abhaken. Beim direkten Konkurrenten SC Paderborn verloren die Berliner am Sonntag mit 2:5 (1:3) und kassierten den nächsten harten Rückschlag im Aufstiegsrennen. Mit 34 Punkten liegt das Team von Trainer Stefan Leitl zehn Zähler hinter Relegationsrang drei.

Paderborns Sebastian Klaas (7.), Tjark Scheller (20.), Nick Bätzner (45.+4), Mika Baur (65./Foulelfmeter) und Raphael Obermair (68.) brachten Hertha die bittere Pleite bei, Luca Schuler (39.) und Josip Brekalo (70.) trafen für den Hauptstadtklub. Mittlerweile stehen die Berliner bei lediglich einem Sieg aus den vergangenen neun Ligapartien. Der SCP (43 Punkte) darf auf die Aufstiegsränge schielen.

Hertha BSC läuft SC Paderborn fast nur hinterher

Im ersten Durchgang spielte zunächst nur der Gastgeber, Hertha agierte viel zu harmlos. Folglich drückte Klaas eine Flanke von Obermair über die Linie. Die Berliner liefen in der Folge fast nur hinterher. Scheller erhöhte nach einem Eckball.

In dieser Drangphase veredelte Schuler Herthas ersten gefährlichen Angriff per Hacke zum überraschenden Anschlusstreffer. Unmittelbar vor der Pause vergaben Ruben Müller (44.) und Stefano Marino (45.) beste Chancen für Paderborn, ehe Bätzner einen Abpraller in der Nachspielzeit einschoss.

Nach der Pause wechselte Leitl dreifach, Hertha wirkte etwas griffiger Angeführt von Fabian Reese machten die Gäste nun mehr, der Kapitän (59.) traf den Pfosten. Dieses Aufbäumen wurde aber jäh unterbunden, als Ernst Marino im Strafraum foulte und Baur den fällig Elfmeter verwandelte. Wenig später legte Obermair nach, der Treffer des eingewechselten Brekalo kam zu spät für Hertha.

Auch interessant: Köln-Fan nach schwerem Sturz im Stadion offenbar verstorben

