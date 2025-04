"Das ist Lautern. Die Fans, die Stadt – wenn du plötzlich oben dran bist, dann steigen die Erwartungen schnell. Und dann will man aufsteigen", so Funkel: "Es ist ein geiler Klub mit Höhen und Tiefen, mit Emotionen in beide Richtungen. Eine Enttäuschung? Für mich nicht."

Funkel: Die Liga macht mir großen Spaß. Ich war bei vielen Spielen live vor Ort – in Kaiserslautern, Hamburg, Düsseldorf oder Köln. Es waren größtenteils sehr unterhaltsame Partien, oft mit vielen Toren. Gerade diese Ausgeglichenheit macht die Saison so besonders. Es gab Jahre, in denen ein oder zwei Teams die Liga dominiert haben – das ist diesmal nicht der Fall. Auch Köln und der HSV haben sich nie wirklich klar absetzen können. Ich bin mir sicher, dass die beiden Aufsteiger dieses Jahr mit einer Punktzahl durchkommen, die letztes Jahr nicht einmal für die Relegation gereicht hätte. Damals hatte Düsseldorf als Dritter 63 Punkte – dieses Jahr dürften schon ein paar Zähler weniger reichen.

Friedhelm Funkel: Ganz klar – ich drücke allen dreien die Daumen. Das ist überhaupt keine Frage, denn alle drei Vereine liegen mir sehr am Herzen. Ich hatte dort als Spieler und auch als Trainer tolle Zeiten. In Kaiserslautern war ich zwar nur kurz, in Düsseldorf und Köln dagegen etwas länger im Amt. Trotzdem wünsche ich jedem dieser Klubs den Aufstieg.

Funkel: Fortuna hat aktuell 48 Punkte, nur einen weniger als Magdeburg. Sie haben zwischendurch eine schwächere Phase gehabt. Zuletzt haben sie wieder zwei Mal gewonnen – auch das 1:1 in Elversberg war in Ordnung, gegen einen direkten Konkurrenten. Im Restprogramm warten Nürnberg, Braunschweig, Schalke und Magdeburg. Bei Braunschweig glaube ich nicht, dass es noch um den Klassenerhalt geht, und auch bei Schalke bin ich mir nicht sicher, ob da noch viel geht. Wenn Düsseldorf gegen Nürnberg zu Hause gewinnt, kommt es am letzten Spieltag vielleicht wirklich zum Endspiel um Platz drei – in Magdeburg.

Funkel: Das ist absolut als Erfolg zu werten. Was Lukas Kwasniok mit begrenzten Mitteln Jahr für Jahr auf die Beine stellt, ist beachtlich. Sie haben zuletzt drei Spiele verloren, aber dann in Nürnberg wieder gewonnen – und zack, bist du wieder im Rennen. Paderborn ist also definitiv noch ein Kandidat, aber das Restprogramm ist mit Elversberg, auf Schalke, gegen Magdeburg und in Karlsruhe schwierig. Ich persönlich glaube aufgrund der Gegner nicht, dass es ganz reicht – vielleicht werden sie Vierter oder Fünfter. Aber allein, dass wir darüber sprechen, zeigt, wie stark diese Saison von ihnen ist.

Funkel: Was Elversberg leistet, ist wirklich sensationell. Vor zwei Jahren aufgestiegen, letztes Jahr schon lange oben mitgespielt und nun in Schlagdistanz zu Platz drei. Allerdings haben sie nur noch ein Heimspiel – der Rest sind Auswärtsspiele in Paderborn, Nürnberg und auf Schalke. Trotzdem: Sie haben auswärts schon stark gespielt. Die Arbeit von Trainer Horst Steffen, dem Sportdirektor Nils-Ole Book und der Mannschaft ist großartig, es ist toll, sie spielen zu sehen. Elversberg bleibt wegen der Auswärtsspiele Außenseiter, aber sie haben eine echte Chance.

Funkel: FCK hat Ziele übererfüllt

ran: Kommen wir zum 1. FC Kaiserslautern: Drei Niederlagen in Serie, dazu jetzt die Trennung von Markus Anfang. Glauben Sie noch an das Wunder?

Funkel: Ich glaube nicht mehr an das Wunder. Letzte Woche habe ich gesagt: Wenn Lautern noch Dritter werden will, müssen sie vier der letzten fünf Spiele gewinnen. Jetzt haben sie das erste schon verloren – also müssten sie die restlichen vier gewinnen. Das halte ich für unrealistisch, auch mit dem neuen Trainer Torsten Lieberknecht. Der bringt möglicherweise nochmal Schwung, aber es geht jetzt gegen Schalke, dann kommt das heiße Derby in Karlsruhe, anschließend spielt man gegen Darmstadt – was auch ein Derby ist – und zum Schluss in Köln. Und ich gehe davon aus, dass Köln bis dahin schon aufgestiegen ist. Die Niederlage in Braunschweig war schmerzhaft. Deshalb glaube ich nicht, dass es noch reicht.

ran: Wie bitter wäre das für einen Traditionsklub wie den FCK?

Funkel: Man muss das sachlich einordnen. Letzte Saison stand der Klub bis kurz vor Schluss im Abstiegskampf – ich war ja selbst noch Trainer. Wir haben erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt klargemacht. Die Zielsetzung vor dieser Saison war deshalb ein sorgenfreies Jahr, vielleicht mit einem einstelligen Tabellenplatz. Das haben sie übererfüllt – das muss man klar sagen.

ran: Und dennoch wächst in Lautern nun die Unzufriedenheit, die in der Entlassung gipfelt?

Funkel: Das ist Lautern. Die Fans, die Stadt – wenn du plötzlich oben dran bist, dann steigen die Erwartungen schnell. Und dann will man aufsteigen. Für mich persönlich wäre es keine Enttäuschung, wenn es nicht klappt – sie haben eine richtig gute Saison gespielt. Sie waren nie in Abstiegsnähe. Aber ich weiß, wie es in Lautern läuft: Wenn du so nah dran bist und es nicht schaffst, ärgert man sich. Man denkt: So eine Chance bekommst du nicht so schnell wieder. Und vielleicht stimmt das sogar. Aber das ist eben Lautern – ein geiler Klub mit Höhen und Tiefen, mit Emotionen in beide Richtungen. Eine Enttäuschung? Für mich nicht.