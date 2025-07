Nationalspielerin Alisha Lehmann verleiht dem Schweizer Frauenfußball eine immense Sichtbarkeit - und zahlt dafür einen hohen Preis. Doch während der EM 2025 im eigenen Land war sportlich von ihr wenig zu sehen.

Alisha Lehmann zeigt sich auf Social Media in knappen Shorts beim Fußballtraining oder im Bikini am Strand. Sie hat 16,7 Millionen Follower auf Instagram und zwölf Millionen auf TikTok - und verbringt nach eigener Aussage doch weniger Zeit am Smartphone als fast alle ihre Teamkolleginnen in der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft.

"Ich bin 26, da kann ich doch nicht den ganzen Tag am Handy hocken", hat Lehmann kürzlich der Boulevardzeitung "Blick" gesagt. Ein Foto zu posten, das dauere nicht mehr als "zwei Sekunden".

Weil Alisha Lehmann aber sehr viele Fotos postet, diskutiert vor dem Beginn der Europameisterschaft in der Schweiz, bei der der Gastgeber gegen Spanien im Viertelfinale ausschied (0:2), eine ganze Fußballnation über eine Spielerin, die auf dem Platz höchstens eine Nebenrolle spielt. Immerhin spielte sie bei der Heim-EM insgesamt nur zehn Minuten.

Lehmann ist nicht die knochenharte Abwehrchefin, sie ist nicht die Schaltzentrale im Mittelfeld, nicht die eiskalte Tormaschine im Sturm. Trotzdem ist sie der Star der Mannschaft. Das gefällt nicht allen.