Paukenschlag in der 2. Bundesliga! Olaf Rebbe ist nicht mehr Sportdirektor des 1. FC Nürnberg. Der 46-Jährige wurde wegen unterschiedlicher Vorstellungen bezüglich der Club-Zukunft entlassen.

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Sportdirektor Olaf Rebbe mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das gab der Club am Dienstag bekannt. "Nach dem Ende der jüngsten Transferphase ist es zu unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des 1. FC Nürnberg gekommen", begründete Sportvorstand Joti Chatzialexiou die Entscheidung.

Die Franken haben eine außergewöhnliche Winter-Transferphase hinter sich, in der Deals mit dem Gesamt-Volumen von 59 Millionen Euro getätigt wurden. Unter anderem wurde Stefanos Tzimas für 18 Millionen gekauft und direkt für 25 Millionen Euro weiterverkauft, wobei der Grieche zunächst per Leihe bleibt. Zudem haben die Nürnberger Finn Jeltsch an den VfB Stuttgart verkauft und können auf bis zu 9,5 Millionen Euro hoffen.

Finanziell war das Transferfenster für den Zweitliga-Klub also ein gewaltiger Erfolg, weshalb die Freistellung von Rebbe eine Überraschung ist. Klar ist aber auch, dass schon im kommenden Sommer der nächste größere Umbruch droht.

Rebbe war seit April 2021 Sportdirektor der Franken, inhaltlich war der 46-Jährige für sämtliche Transfers (unter anderem Tzimas und Jeltsch) verantwortlich. Der FCN bleibe "voll handlungsfähig" und werde "zu gegebener Zeit über eine Nachfolgeregelung informieren", hieß es in der Mitteilung.