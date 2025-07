Im letzten Testspiel vor dem Zweitliga-Start gegen Hertha BSC ( Freitag, ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App ) muss Schalke 04 eine Niederlage einstecken. Hinzu kommen neue Verletzungssorgen.

Akor Adams (4./32.), Kelechi Iheanacho (66.) und Marcao (86.) trafen für die Gäste, die Schalkes Defensivschwächen vor allem in der ersten Halbzeit gnadenlos ausnutzten. Vor 45.774 Zuschauern in der Veltins Arena steigerte sich S04 nach dem Seitenwechsel, kam durch Torjäger Moussa Sylla per Foulelfmeter (59.) und Mauro Zalazar (84.) zweimal zum Anschluss. Doch vor allem die Auswechslungen von Katic (45.) und Schallenberg (70.) trübten die Stimmung.