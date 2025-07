2. Bundesliga: Schalke 04 vs. Hertha BSC - Das Duell der Fan-Giganten in der 2. Liga

Mit Schalke 04 und Hertha BSC treffen am Freitag (ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) nicht nur zwei Traditionsklubs aufeinander. Beide Teams sorgen auch für beeindruckende Zahlen.

Von Tobias Wiltschek

Wenn am Freitagabend in der Veltins-Arena der Anpfiff für die Zweitliga-Saison erfolgt, weht mehr als nur ein Hauch von Bundesliga durchs Stadion in Gelsenkirchen.

Denn beide Klubs haben insgesamt 94 Jahre in der deutschen Eliteliga verbracht und auch als Zweitligisten nach wie vor eine erstklassige Anziehungskraft.

Aber nicht nur deshalb steht das Duell zwischen Schalke 04 und Hertha BSC am Freitag im Fokus.

ran stimmt mit Daten und Fakten auf das Auftaktspiel ein.