Bei Schalkes Auswärtssieg in Bielefeld half Abwehrchef Nikola Katic mit seinem beherzten Eingreifen dem bewusstlosen Gegenspieler Joel Grodowski.

Abwehrchef Nikola Katic vom FC Schalke 04 hat von seinem Trainer Miron Muslic ein dickes Lob für das beherzte Eingreifen nach einem Zusammenprall von Arminia Bielefelds Joel Grodowski erhalten.

"Es hat ziemlich wild ausgeschaut. Nikola hat in dieser Hektik gut reagiert", sagte Schalke-Coach Miron Muslic nach dem 2:1-Erfolg der Königsblauen in Bielefeld in der 2. Bundesliga: "Wir von Schalke hoffen, dass der Junge okay ist."

Was war passiert? Schalke-Keeper Loris Karius war in der 69. Minute mit den Fäusten zum Ball gegangen und hatte dabei Grodowski getroffen, der in der Folge regungslos und mit ausgestreckten Armen liegenblieb.