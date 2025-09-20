2. bundesliga
2. Bundesliga: SV Elversberg ist neuer Tabellenführer – Schalke 04 bleibt oben dran
- Aktualisiert: 20.09.2025
- 15:00 Uhr
- SID
Schalke 04 und der SC Paderborn gewinnen auswärts und mischen damit in der 2. Bundesliga oben mit. Elversbergs Younes Ebnoutalib sichert mit seinem Doppelpack den Sieg bei Eintracht Braunschweig und die Tabellenführung.
Angeführt von Kapitän Kenan Karaman hat sich Schalke 04 in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet.
Beim 2:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FC Magdeburg traf der 31-Jährige vor 27.424 Zuschauern in der ausverkauften Avnet Arena mit einem schönen Schlenzer (10.) und per Foulelfmeter (56.) und sorgte damit für den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel für die Königsblauen.
Nach dem zuletzt enttäuschenden 0:1 gegen Holstein Kiel und lediglich fünf Toren aus den ersten fünf Spielen hatte Karaman vor dem Anpfiff bei "Sky" wieder mehr offensive Power von seiner Mannschaft gefordert.
Die Gäste pressten hoch, spielten mit Zug zum Tor - und wurden durch den präzisen Schlenzer ihres Kapitäns aus 18 Metern früh belohnt.
Magdeburg hatte vor der Pause gute Gelegenheiten auf den Ausgleich, Alexander Nollenberger scheiterte mit der besten an Keeper Loris Karius (34.). Kurz nach der Pause stand der Stürmer vor seinem Treffer hauchzart im Abseits (46.).
Auf der anderen Seite ging Ron Schallenberg nach einer Ecke blutend zu Boden, Rayan Ghrieb hatte den Schalker Mittelfeldspieler bei einer Klärungsaktion mit dem Fuß im Gesicht getroffen.
Schallenberg wurde behandelt und konnte mit einem Turban weitermachen, Schiedsrichter Felix Bickel entschied nach Ansicht der Bilder auf gefährliches Spiel und Elfmeter. Diesen verwandelte Karaman mittig zu seinem dritten Saisontor.
Bilbija ärgert Hertha BSC
Aufstiegsaspirant Hertha BSC kommt dagegen einfach nicht in Schwung. Eine Woche nach dem klaren Erfolg bei Hannover 96 kassierte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl beim 0:2 (0:1) gegen den SC Paderborn den nächsten Rückschlag.
Mit fünf Punkten aus sechs Spielen hinken die Berliner den eigenen Ansprüchen weiter hinterher.
Paderborn setzte sich derweil mit elf Zählern erst einmal in der erweiterten Spitzengruppe fest. Matchwinner der Ostwestfalen war Doppel-Torschütze Filip Bilbija (38. und 58., Handelfmeter).
Die Gäste erwischten vor 44.718 Zuschauern im Olympiastadion den besseren Start. Bilbija vergab die erste gute Möglichkeit (3.). Die Hertha tat sich schwer, erst nach einer Viertelstunde kamen die Gastgeber etwas besser ins Spiel.
In dieser kleinen Druckphase hatte Dawid Kownacki die beste Chance zur Führung, doch den Kopfball des Stürmers klärte Felix Götze auf der Linie (26.).
Den Berlinern mangelte es aber insgesamt an Tempo und Kreativität im Offensivspiel. Auch Kapitän Fabian Reese agierte in der ersten Halbzeit unauffällig. Die Führung der Gäste war daher nicht unverdient. Bilbija traf mit einem platzierten Linksschuss.
Die Hertha kam mit etwas mehr Schwung aus der Pause. Marten Winkler verzog nach einem Konter aber überhastet (52.). Bilbija hingegen blieb vom Elfmeterpunkt eiskalt.
Fußball: So hoch waren die Strafen der deutschen Vereine in der Saison 2024/25
Wer ist Strafenmeister der Saison 2024/25?
ran zeigt euch, welches Team die höchste Strafe zahlen musste.
Platz 10: Borussia Dortmund mit 350.150 Euro
Anzahl der Strafen: 8
Geahndete Vorfälle: 12
Geworfene Gegenstände: 7
Gezündete Pyro: 292
Platz 9: Karlsruher SC mit 374.220 Euro
Anzahl der Strafen: 4
Geahndete Vorfälle: 7
Geworfene Gegenstände: 18
Gezündete Pyro: 485
Platz 8: Fortuna Düsseldorf mit 379.650 Euro
Anzahl der Strafen: 15
Geahndete Vorfälle: 27
Geworfene Gegenstände: 3
Gezündete Pyro: 550
Platz 7: Dynamo Dresden mit 394.610 Euro
Anzahl der Strafen: 10
Geahndete Vorfälle: 19
Geworfene Gegenstände: 8
Gezündete Pyro: 720
Platz 6: Hannover 96 mit 444.200 Euro
Anzahl der Strafen: 8
Geahndete Vorfälle: 17
Geworfene Gegenstände: 150
Gezündete Pyro: 450
Platz 5: VfB Stuttgart mit 485.000 Euro
Anzahl der Strafen: 3
Geahndete Vorfälle: 4
Geworfene Gegenstände: 1
Gezündete Pyro: 484
Platz 4: Union Berlin mit 519.000 Euro
Anzahl der Strafen: 7
Geahndete Vorfälle: 14
Geworfene Gegenstände: 1
Gezündete Pyro: 412
Platz 3: Hamburger SV mit 623.555 Euro
Anzahl der Strafen: 12
Geahndete Vorfälle: 24
Geworfene Gegenstände: 3
Gezündete Pyro: 828
Platz 2: Eintracht Frankfurt mit 709.600 Euro
Anzahl der Strafen: 5
Geahndete Vorfälle: 20
Geworfene Gegenstände: 27
Gezündete Pyro: 563
Platz 1: 1. FC Köln mit 924.355 Euro
Anzahl der Strafen: 18
Geahndete Vorfälle: 37
Geworfene Gegenstände: 11
Gezündete Pyro: 1.460
Elversberg siegt nach Traumstart in Braunschweig
Die SV Elversberg übernahm für mindestens eine Nacht die Tabellenführung. Das Team von Trainer Vincent Wagner setzte sich am 6. Spieltag in einer unterhaltsamen Partie mit 4:1 (2:1) bei Eintracht Braunschweig durch.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Younes Ebnoutalib in Führung (12.). Braunschweig berappelte sich schnell und glich nur acht Minuten später durch Erencan Yardimcis Kopfballtreffer aus (20.), ehe Jan Gyamerah per Linksschuss den zweiten Treffer für die abgezockten Saarländer erzielte (34.).
Ebnoutalib machte mit seinem dritten Doppelpack in Serie alles klar (79.). Frederik Schmahl stellte den Endstand her (86.). In der zweiten Hälfte sah Eintracht-Mittelfeldspieler Robin Heußer vor 20.085 Zuschauern zurecht vom aufmerksamen Schiedsrichter Jarno Wienefeld die Gelb-Rote Karte (63.).
Von Beginn an ging es an der Hamburger Straße zur Sache. Elversberg versuchte es mit spielerischen Lösungen, Braunschweig setzte auf seine Wucht und den Speedvorteil des quirligen Christian Joe Conteh auf der linken Außenbahn. So erarbeiteten sich die Gastgeber Vorteile, das zweite Elversberger Tor veränderte dann aber das Momentum.
Nach dem Seitenwechsel drängte Braunschweig auf den Ausgleich und kam wie beim Freistoß von Mehmet Aydin (56.) zu Gelegenheiten. In Unterzahl wurde die Aufgabe dann aber deutlich schwieriger.