Schalke 04 und der SC Paderborn gewinnen auswärts und mischen damit in der 2. Bundesliga oben mit. Elversbergs Younes Ebnoutalib sichert mit seinem Doppelpack den Sieg bei Eintracht Braunschweig und die Tabellenführung.

Angeführt von Kapitän Kenan Karaman hat sich Schalke 04 in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet.

Beim 2:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FC Magdeburg traf der 31-Jährige vor 27.424 Zuschauern in der ausverkauften Avnet Arena mit einem schönen Schlenzer (10.) und per Foulelfmeter (56.) und sorgte damit für den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel für die Königsblauen.

Nach dem zuletzt enttäuschenden 0:1 gegen Holstein Kiel und lediglich fünf Toren aus den ersten fünf Spielen hatte Karaman vor dem Anpfiff bei "Sky" wieder mehr offensive Power von seiner Mannschaft gefordert.

Die Gäste pressten hoch, spielten mit Zug zum Tor - und wurden durch den präzisen Schlenzer ihres Kapitäns aus 18 Metern früh belohnt.

Magdeburg hatte vor der Pause gute Gelegenheiten auf den Ausgleich, Alexander Nollenberger scheiterte mit der besten an Keeper Loris Karius (34.). Kurz nach der Pause stand der Stürmer vor seinem Treffer hauchzart im Abseits (46.).

Auf der anderen Seite ging Ron Schallenberg nach einer Ecke blutend zu Boden, Rayan Ghrieb hatte den Schalker Mittelfeldspieler bei einer Klärungsaktion mit dem Fuß im Gesicht getroffen.

Schallenberg wurde behandelt und konnte mit einem Turban weitermachen, Schiedsrichter Felix Bickel entschied nach Ansicht der Bilder auf gefährliches Spiel und Elfmeter. Diesen verwandelte Karaman mittig zu seinem dritten Saisontor.