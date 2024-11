Auf drei Punkte hätte Hertha BSC an Spitzenreiter Hannover 96 heranrücken können. Nach zwei Siegen auf Ligaebene um einem 2:1 im DFB-Pokal kassieren die Berliner allerdings einen Dämpfer. Der 1. FC Köln ist hingegen zurück in der Erfolgsspur.

Der 1. FC Köln hat die Erfolgsserie von Hertha BSC beendet und sich nach dem Pokalcoup auch in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Vier Tage nach dem 3:0 gegen den Bundesliga-Neuling Holstein Kiel setzte sich der Absteiger in Berlin mit 1:0 (1:0) durch und verbesserte sich mit dem ersten Auswärtssieg seit zwei Monaten ins Tabellenmittelfeld. Die Hertha verlor nach drei Pflichtspielsiegen in Folge ein wenig den Kontakt zur Spitze.

Tim Lemperle brachte die Kölner, die in der Liga zuletzt zweimal verloren und dabei sieben Gegentore kassiert hatten, vor 68.765 Zuschauern im Olympiastadion in Führung (31.). Torhüter Marvin Schwäbe hielt auch in seinem zweiten Saisonspiel die Null fest.