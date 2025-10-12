Rund um ein Freundschaftsspiel in Irland werden Ultras von Schalke 04 gegenüber Fotografen handgreiflich. Der Verein meldet sich mit einem weiteren Statement zu Wort.

Zweitligist Schalke 04 hat mit Entsetzen auf die Zwischenfälle bei seiner Testspielreise nach Irland reagiert.

"Die Bilder, die in den sozialen Medien zu sehen sind, sind verstörend und nur schwer zu ertragen. Wir verurteilen diese Vorfälle aufs Schärfste", schrieb der Revierklub am Sonntag in einer Mitteilung am Sonntag.

Rund 2000 Fans hatten die Königsblauen in der Länderspielpause zu einem Freundschaftsspiel am Samstag in Dublin gegen den irischen Erstligisten Bohemians (2:3) begleitet. Wie Videos im Netz zeigten, wurden bei einem Fanmarsch vor dem Spiel zwei Passanten attackiert.

Eine Frau, die den Fanmarsch filmte, wurde angegangen. Der Mann, der anschließend der Frau helfen wollte, wurde zu Boden geschubst und dann offenbar getreten. Beide erstatteten Anzeige. Die "Knappen" hatten sich bereits unter einem Post der Fotografin zu Wort gemeldet. Darin hieß es unter anderem: "Gewalt ist in jeder Form absolut inakzeptabel und steht in keinerlei Einklang mit den Werten und dem Leitbild unseres Vereins."