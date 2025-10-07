Anzeige
Schalke 04: Neuer Sponsoren-Deal bringt Millionen - "Vertrauensvolle Partnerschaft umfangreich fortzusetzen"

  Veröffentlicht: 07.10.2025
  15:37 Uhr
  ran.de

Gute Nachrichten für Schalke 04. Der Zweitligist darf sich im Zuge eines Millionen-Deals über einen Geldregen freuen.

Diese Nachricht dürften die Fans von Schalke 04 besonders gerne hören. Die Königsblauen dürfen sich über mehr Geld freuen. Seit der Berufung von Sportboss Frank Baumann kümmert sich Vorstandschef Matthias Tillmann darum, dass sich die Kassen des Klubs wieder füllen. Und das mit Erfolg.

Bereits seit 2022 hat Schalke einen Deal mit dem Sportartikelhersteller Adidas, bekommt dabei knapp 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Ursprünglich lief der Kontrakt bis 2027, nun wurde dieser laut einer Mitteilung des Klubs vorzeitig bis 2031 verlängert – und das zu "noch attraktiveren wirtschaftlichen Konditionen und Leistungen".

Schalke verlängert Sponsoring-Deal: Adidas zahlt mehr Geld

"Wir sind sehr stolz, unsere vertrauensvolle Partnerschaft derart umfangreich fortzusetzen. Wie intensiv wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit leben, zeigt nicht nur die bemerkenswert frühzeitige Verlängerung, sondern auch der Umfang des Pakets, das wir geschnürt haben", wird Tillmann zitiert.

Rückwirkend zum 1. Juli bekommt S04 demnach bereits mehr Geld. Laut "Bild" soll Adidas nun 2,5 Millionen Euro pro Spielzeit überweisen. Dazu kommt: Sollte Schalke wieder in die Bundesliga aufsteigen, würde sich die Summe auf rund 3,5 Millionen Euro erhöhen.

Die Chancen dafür sind durchaus gegeben. Nach zwei schlechten Jahren in der zweiten Liga, es standen am Ende die Tabellenplätze zehn und 14, hat der Klub unter dem neuen Trainer Miron Muslic aktuell einen Lauf. Nach sechs Siegen steht das Team derzeit auf Rang zwei.

