Anzeige
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und Joyn

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg entlässt Trainer Markus Fiedler

Nach einer 0:6-Klatsche in einem Testspiel gegen Braunschweig hat Zweitligist 1. FC Magdeburg Konsequenzen gezogen und sich von Coach Markus Fiedler getrennt.

Keine Gnade für Markus Fiedler: Tabellenschlusslicht 1. FC Magdeburg hat sich in der 2. Bundesliga nach nur acht Saisonspielen von seinem neuen Trainer getrennt.

Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt. Auch die Co-Trainer Andreas Schumacher und Saban Uzun wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt.

"Wie angekündigt haben wir in der zurückliegenden Woche eine eingehende Analyse vorgenommen und sind zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Markus und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind", sagte Geschäftsführer Otmar Schork zur Begründung.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

Anzeige

"Nach dem 0:4 gegen Elversberg und dem 0:6 im Test gegen Eintracht Braunschweig herrschte beim Team Ratlosigkeit vor." In der 2. Liga hatte Fiedler, im Sommer erst vom VfB Stuttgart II gekommen, mit dem FCM nur ein Spiel gewonnen.

Interimsweise wird das U23-Trainerduo Petrik Sander/Pascal Ibold übernehmen und die Mannschaft auf das Spiel bei Darmstadt 98 am 19. Oktober vorbereiten. Dann soll schon der Nächste ran: "Aktuell befinden wir uns in Gesprächen, um den richtigen Trainer für den FCM zu finden", betonte Schork.

News und Videos zur 2. Bundesliga
Demme Seguin Brooks
News

WM-Teilnehmer und DFB-Spieler: Hertha mistet wohl aus

  • 12.10.2025
  • 21:17 Uhr
Die Schalker-Mannschaft nach dem Test in Dublin
News

"Verstörend": Schalke von Fan-Eklat in Dublin entsetzt

  • 12.10.2025
  • 19:26 Uhr
Fans des FC Schalke 04 beim Spiel der 2. Bundesliga (Saison 2025 26) FC Schalke 04 - Greuther Fürth Copyright: Thomas Pakusch *** Fans of FC Schalke 04 at the match of the 2 Bundesliga season 2025 ...
News

Schalke-Ultras attackieren Fotografen vor Testspiel in Irland

  • 12.10.2025
  • 14:16 Uhr
Warnt Schalke: Peter Neururer
News

Ziel Aufstieg auf Schalke? Neururer: "Wäre eine Katastrophe"

  • 09.10.2025
  • 06:43 Uhr
imago images 1066952617
News

Geldregen auf Schalke: Sponsoren-Deal bringt Millionen

  • 07.10.2025
  • 15:37 Uhr
v.li. Daniel Thioune (Duesseldorf) Markus Anfang (Kaiserslautern Coach) 26.10.2024 Fussball Fortuna Duesseldorf vs 1. FC Kaiserslautern , Merkur Spiel-Arena, Duesseldorf, DFB DFL REGULATIONS PROHIB...
News

Offiziell: Düsseldorf entlässt Thioune - und hat Nachfolger

  • 06.10.2025
  • 15:01 Uhr
Neuer Trainer in Düsseldorf: Markus Anfang
News

Anfang will Thioune kontaktieren: "Sehr wertvoll"

  • 06.10.2025
  • 13:46 Uhr
Uwe Rösler will den VfL Bochum stabilisieren
News

"Ich bin der Uwe": Rösler startet beim VfL Bochum

  • 06.10.2025
  • 13:32 Uhr
Joel Grodowski am Boden
News

Schalker Nikola Katic als schneller Ersthelfer: "Gut reagiert"

  • 06.10.2025
  • 11:05 Uhr
Viel Grund zum Jubeln: Elversberg gewinnt in Magdeburg
News

Elversberg ballert sich an die Spitze

  • 05.10.2025
  • 16:18 Uhr