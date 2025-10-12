2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und Joyn
2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg entlässt Trainer Markus Fiedler
Nach einer 0:6-Klatsche in einem Testspiel gegen Braunschweig hat Zweitligist 1. FC Magdeburg Konsequenzen gezogen und sich von Coach Markus Fiedler getrennt.
Keine Gnade für Markus Fiedler: Tabellenschlusslicht 1. FC Magdeburg hat sich in der 2. Bundesliga nach nur acht Saisonspielen von seinem neuen Trainer getrennt.
Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt. Auch die Co-Trainer Andreas Schumacher und Saban Uzun wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt.
"Wie angekündigt haben wir in der zurückliegenden Woche eine eingehende Analyse vorgenommen und sind zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Markus und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind", sagte Geschäftsführer Otmar Schork zur Begründung.
"Nach dem 0:4 gegen Elversberg und dem 0:6 im Test gegen Eintracht Braunschweig herrschte beim Team Ratlosigkeit vor." In der 2. Liga hatte Fiedler, im Sommer erst vom VfB Stuttgart II gekommen, mit dem FCM nur ein Spiel gewonnen.
Interimsweise wird das U23-Trainerduo Petrik Sander/Pascal Ibold übernehmen und die Mannschaft auf das Spiel bei Darmstadt 98 am 19. Oktober vorbereiten. Dann soll schon der Nächste ran: "Aktuell befinden wir uns in Gesprächen, um den richtigen Trainer für den FCM zu finden", betonte Schork.