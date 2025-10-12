Nach einer 0:6-Klatsche in einem Testspiel gegen Braunschweig hat Zweitligist 1. FC Magdeburg Konsequenzen gezogen und sich von Coach Markus Fiedler getrennt.

Keine Gnade für Markus Fiedler: Tabellenschlusslicht 1. FC Magdeburg hat sich in der 2. Bundesliga nach nur acht Saisonspielen von seinem neuen Trainer getrennt.

Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt. Auch die Co-Trainer Andreas Schumacher und Saban Uzun wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt.

"Wie angekündigt haben wir in der zurückliegenden Woche eine eingehende Analyse vorgenommen und sind zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Markus und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind", sagte Geschäftsführer Otmar Schork zur Begründung.