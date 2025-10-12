2. Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
2. Bundesliga - Hertha BSC: John Brooks und Diego Demme erhalten wohl keine neuen Verträge
- Aktualisiert: 12.10.2025
- 21:17 Uhr
- ran.de
Beim Zweitligisten Hertha BSC dürften laut "Bild" zwei Routiniers keine sportliche Zukunft über das Saisonende hinaus haben.
Hertha BSC bereitet sich spätestens im Sommer 2026 wohl auf einen größeren Umbruch im Kader vor. Zwölf Verträge laufen bei den Berlinern am 30. Juni 2026 aus und einige Entscheidungen dürften bereits jetzt feststehen.
Laut einem Bericht der "Bild" gelten drei Abgänge spätestens im Sommer 2026 als fix. So sollen die Routiniers Diego Demme und John Brooks keine neuen Verträge erhalten.
Der 32-jährige Brooks und auch der 33-jährige Demme spielen in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga in Reihen der Hertha sportlich bislang aufgrund von Verletzungen nur eine Nebenrolle.
Während Innenverteidiger Brooks, immerhin 45-maliger Nationalspieler der USA und WM-Teilnehmer 2014, noch ohne Saisoneinsatz für die Berliner ist, fehlt Ex-DFB-Nationalspieler Demme (ein A-Länderspiel) seit dem zweiten Spieltag aufgrund einer Kopfverletzung.
Auch Rogel wohl ohne Zukunft bei der Hertha
Neben Brooks und Demme soll dem Bericht nach auch Innenverteidiger Agustin Rogel unter Coach Stefan Leitl keine wirkliche Perspektive mehr haben.
Demnach streben die Berliner bei dem Uruguayer sogar schon für den Januar 2026 eine Trennung an. Der 27-Jährige kam in der laufenden Zweitliga-Saison bislang nur eine Minute zum Einsatz. Er war in der Vorsaison nach Brasilien zu Internacional Porto Alegre verliehen.
Was wird aus Leistner? Gersbeck soll wohl bleiben
Offen ist hingegen dem Bericht nach die Zukunft von Toni Leistner. Beim 35 Jahre alten Defensivmann läuft das Arbeitspapier ebenfalls am Saisonende aus, eine Entscheidung soll aber wohl erst nach Ende der Spielzeit fallen.
Der gebürtige Dresdner Leistner stand bislang in allen acht Zweitliga-Begegnungen der Saison 2025/26 über die volle Distanz auf dem Feld.
Hoffnungen auf eine Verlängerung dürfen sich wohl Ersatzkeeper Marius Gersbeck und Außenbahnspieler Michal Karbownik machen.