2. Bundesliga
Schalke 04: Schockierendes Video - Ultras attackieren Fotografen bei Fanmarsch zu Freundschaftsspiel in Irland
- Aktualisiert: 12.10.2025
- 14:16 Uhr
- Julian Erbs
Eigentlich sollte es ein schönes Erlebnis für alle Beteiligten werden, doch nun kommen schockierende Bilder von einem Vorfall rund um das Schalker Testspiel in Irland an die Öffentlichkeit.
Am Samstag war Schalke 04 zu einem Testspiel in der irischen Hauptstadt Dublin zu Gast und traf auf den Erstligisten Bohemians, verlor mit 2:3. Das sportliche Ergebnis geriet aufgrund eines Vorfalls vor dem Spiel schnell in den Hintergrund.
Vor der Partie zogen die mitgereisten Schalke-Ultras gemeinsam durch die Stadt in Richtung Dalymount Park. Dabei stellte sich eine Fotografin vor die Gruppe, um Fotos zu machen, was bei einigen Fans auf Unmut stieß.
Auf einem Video, das die Fotografin Carly Clarke später in den sozialen Medien veröffentlichte, ist zu sehen, wie ein Fan ihre Kamera packt und zur Seite stößt.
Externer Inhalt
Clarke kommentierte das Video: "Ich wollte etwas fotografieren, von dem ich dachte, es sei eine Parade. Dabei haben sie mir meine Kamera weggenommen und Steve umgestoßen." Dabei handelt es sich offenbar um einen Begleiter der Fotografin.
Ultras treten am Boden liegenden Mann gegen Kopf
Sie führt aus: "Dann traten sie ihm gegen den Kopf. Da er nicht aufstehen konnte, traten sie weiter auf ihn ein. Es handelte sich um Schalke-Fußball-Hooligans. Ich bin so schockiert und angewidert!!"
Schalke reagierte auf das Video: "Natürlich haben wir den Vorfall zur Kenntnis genommen. Zuallererst möchten wir ausdrücklich bei den betroffenen Personen um Entschuldigung bitten und wünschen eine schnelle und vollständige Genesung."
Und weiter: "Gewalt ist in jeder Form absolut inakzeptabel und steht in keinerlei Einklang mit den Werten und dem Leitbild unseres Vereins." Der Fußball-Zweitligist schrieb zudem: "Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und werden die Aufarbeitung dessen als Verein umfassend unterstützen."
