Eigentlich sollte es ein schönes Erlebnis für alle Beteiligten werden, doch nun kommen schockierende Bilder von einem Vorfall rund um das Schalker Testspiel in Irland an die Öffentlichkeit.

Am Samstag war Schalke 04 zu einem Testspiel in der irischen Hauptstadt Dublin zu Gast und traf auf den Erstligisten Bohemians, verlor mit 2:3. Das sportliche Ergebnis geriet aufgrund eines Vorfalls vor dem Spiel schnell in den Hintergrund.

Vor der Partie zogen die mitgereisten Schalke-Ultras gemeinsam durch die Stadt in Richtung Dalymount Park. Dabei stellte sich eine Fotografin vor die Gruppe, um Fotos zu machen, was bei einigen Fans auf Unmut stieß.

Auf einem Video, das die Fotografin Carly Clarke später in den sozialen Medien veröffentlichte, ist zu sehen, wie ein Fan ihre Kamera packt und zur Seite stößt.